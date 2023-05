Kılıçdaroğlu ‘bir tarafa yazın’ dedi, tek tek sıraladı

Sözcü'nün haberine göre Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Büyük Bursa Mitingi için Bursa’ya geldi. Kılıçdaroğlu’na Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti.



Yoğun kalabalığa seslenen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;



*Değişime hazır mısınız? Ama sandığa mutlaka gideceğiz ve yakınımızı da mutlaka ikna edeceğiz.



*Bu sistemi demokratik yollarla değiştireceğiz. Benim size bir sözüm var 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım.



*Bu seçimin kaderini de kadınlar belirleyecek. Gençler ilk sözüm size; sandık tamam mı? Merak etmeyin size özgürlüğü getireceğim. Size söz istediğiniz tweeti atacaksınız.



GENÇLERDEN İSTEKTE BULUNDU



*Bütün kentlerde huzur olacak. Demokratik ortamı hep beraber yaşatacağız.



*Sizlerden bir söz daha istiyorum. Sandığa giderken AK Parti’ye veya MHP’ye oy veren bir kardeşinizi de ikna edeceksiniz.



*Diyeceksiniz ki Türkiye’nin hali ortada. Mutfaklara bakın yangın var, pazara çıkamaz bir haldeyiz. Millet köşeyi dönerken bizim gençlerimiz işsiz.



*Saraydakiler 5-6 yerden maaş alırken bizim gençlerimizin işi gücü bile yok. Gel kardeşim Kılıçdaroğlu diye bir adam çıkmış, diyor ki ‘Ben Türkiye’yi düzelteceğim. Gel gidelim Kılıçdaroğlu deneyelim ve Cumhurbaşkanlığı koltuğuna her beraber oturtalım…



*Bu zor bir görev, ikna edeceksiniz. Bunu yapmaya söz veriyor musunuz?



“İKİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR”



Herkesin kimliği, inancı başımın üstünde. Buradan tüm dünyaya sesleniyorum. Bizim iki kırmızı çizgimiz var; bayrak ve vatan.



SİNAN ATEŞ MESAJI



*Benim adım Kemal ise Sinan Ateş’in Gaffar Okkan’ın katilleri kimse kulaklarında tutup adalete teslim edeceğim.



TEK TEK SIRALADI



*Bir tarafa yazın göreceksiniz Bay Kemal Türkiye’yi adaletle yönetecek. Hiçbir ayrım yapmadan yönetecek.



*Ayrıca Bütün köylerde okulları açacağız, öğrenciler, öğretmen köylere gidecek ve öğrencilerle öğretmenler buluşacak.



*Cumhuriyet’in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Böylece taşımalı sistemi bitireceğiz. Kırsalda, köyde öğretmen olacak.



*Köyde kadın çalışıyorsa köyde genç varsa onun da sosyal güvencesi devlet olacak.



*Aile Desteği Sigortası… Endişe etmeyin, Bay Kemal’in Cumhurbaşkanlığı’nda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. hiçbir ailenin doğalgazı, suyu, elektriği kesilmeyecek.



*Diyorlar ki parayı nerden bulacaksın? Sen 5’li çeteye, baronlara bulacaksın da ben vatandaşıma mı bulamayacağım?



“BENİ İKİ GRUP SEVMEZ”



*Beni iki grup sevmez; bir 5’li çeteler iki uyuşturucu baronları. Uyuşturucu baronlarının da kökünü bu ülkeden kazıyacağım. Hiçbir uyuşturucu baronuna nefes aldırmayacağım.



Bursa'daki Millet İttifakı mitinginde konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iktidarı sert sözlerle eleştirdi.



“İKTİDAR, MİLLİ, MANEVİ DEĞERLERİMİZİ İSTİSMAR EDEREK BİZİ TEHDİT EDİYOR”



Davutoğlu ise şöyle konuştu:



*14 Mayıs günü seçimi kaybedeceğini gören iktidar, milli, manevi değerlerimizi de istismar ederek bizi tehdit ediyor. Erdoğan, Bahçeli dönüp bize parmak sallıyor, ‘Devlet bizim mülkümüz, devlet tehdit altında' Biz de onlara diyoruz ki, devlet bizim için Ulu Sultan Osman Gazi Han'dan emanettir, kimseye çiğnetmeyiz, kimseye böldürmeyiz.



*Şimdi devlet edebiyatı yapanlara sesleniyorum, geriye doğru gidin, Türk Hakanlarına, Selçuklu, Osmanlı Sultanlarına, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, cumhuriyetin cumhurbaşkanlarına, başbakanlara… Bursalılar soruyorum, her hangi bir devlet başkanımız, başka bir devlet başkanından ‘aptal olma' diye bir mektup aldı mı tarihimizde? Almadı.



*Peki 14 Mayıs günü, Bursa bir başka ülkeden ‘aptal olma' denilen birine devleti teslim edebilir miyiz? O Binali Yıldırım'a soruyorum buradan. Senin yabancı bankalardaki hesapların ne zaman Türkiye'ye gelecek?”



“HERHANGİ BİR TERÖR ÖRGÜTÜYLE İRTİBATIMIZI BİLİYORSANIZ ÇIKIN SORUŞTURMA AÇIN”



*Güya teröristler bize destek veriyormuş. Bre insafsızlar, bre vicdansızlar, siz bizim herhangi bir terör örgütüyle irtibatımızı biliyorsanız çıkın soruşturma açın. Ama biz sizin terör örgütleriyle irtibatınızı biliyoruz.



*Kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ı kim televizyonlara çıkardıysa teröristle iş birliği yapan odur. İstanbul seçimlerinde, seçimi kazanmak için İmralı'dan kim mektup getirdiyse terörle iş birliği yapan odur. Yabancı bir devlet başkanından ‘aptal olma' mektubu alanlar gidecek, Türkiye Cumhuriyeti'nin onurunu yaşatanlar gelecek.



“SAYIN BAHÇELİ, BURSALI SİNAN ATEŞ'İN HESABINI VER”



*14 Mayıs günü mutlaka bunlar gidecek. Gideceklerini anladıkları için bizi tehdit ediyorlar. Sayın Bahçeli, Bursalı Sinan Ateş'in hesabını ver. Sen vermezsen, Allah şahit olsun, Bursalılar şahit olsun biz o hesabı mutlaka soracağız.



*Dönmüş bizlere mermi gösteriyor Sayın Bahçeli. Sayın Bahçeli ne senin öfkenden korkarız, ne merminden korkarız, ne de hizmet ettiğin Erdoğan'ın yolsuz düzeninden korkarız. Değiştireceğiz, değiştireceğiz, değiştireceğiz…



BABACAN: 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE HÜKÜMET ADETA FELÇ OLDU



Millet İttifakı üyelerinin Bursa’da düzenlediği mitingde konuşan Babacan, iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Babacan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



*Deprem gündemini unutmayacağız, unutturmayacağız. Seçim gündemi ağırlıkta ama Bursa'da da İstanbul'da da Bingöl'de de İzmir'de de her hanede deprem konuşuluyor. İnsanlar, herhangi bir afette bu hükümete güvenmiyor artık.



*6 Şubat depremlerinde ilk 2 gün, 3 gün insanlar enkaz altında can çekişirken, Malatya'da, Adıyaman'da enkaz altında soğuktan donarken hükümet adeta felç oldu. Bunun için insanlar çözüm arıyorlar.



“TÜM HAYATINIZIN KADERİNİ BİR KİŞİNİN SÖZÜNE BIRAKAMAZSINIZ”



*Sizin apartmanlarda da bu aralar bu gündem var. İnsanlar birbirleriyle uzlaşarak oybirliği içerisinde hareket ediyor. Herkes için en iyi çözümü beraberce, ortak akılla oluşturuyorlar. Deprem gündemli bir apartman toplantısında aranızdan bir kişiyi seçip ‘Bütün daireler hakkında sen karar ver, satılacak mı, yıkılacak mı, ne yaparsan yap.



*Her şeye sen karar ver, bizim hiç söz hakkımız olmasın' der misiniz? Çoluğunuzun çocuğunuzun yaşadığı apartmanın yaşadığı apartmanın akıbetini tek bir kişinin aklına emanet eder misiniz?



*Araştırmadan, soruşturmadan onlarca insanın hayatını tek kişinin iki dudağı arasına sıkıştırır mısınız? Evinizin belki de tüm hayatınızın kaderini tek bir kişinin sözüne bırakmazsınız, bırakmamalısınız.



“86 MİLYONUN YAŞAMINI SADECE ERDOĞAN'IN AKLINA EMANET ETMEYİN”



*Nasıl evinizin, hayatınızın kaderini tek bir kişiye bağlamazsanız, ülkenin kaderini de tek bir kişiye, tek bir kişinin keyfine teslim edemezsiniz Açıkça söyleyeyim: Bu ülkenin kaderini tek kişiye, Erdoğan'a teslim etmeyin. 86 milyonun yaşamını sadece Erdoğan'ın aklına emanet etmeyin.



*Bir kişinin hatası yüzünden 86 milyonun yoksullaşmasına müsaade etmeyin. Gelin hep beraber şu tek kişilik sistemi, bu bozuk düzeni değiştirelim.



“TEK TURDA KAZANACAĞIZ, İSTİŞAREYLE YÖNETECEĞİZ”



*Karşınızda Millet İttifakı olarak büyük bir takım var. Buna, takım oyunu diyoruz. Yıldızlar karması, şampiyonlar ligi var. Tek akıl değil, ortak akıl var. Bir olacağız, beraber olacağız, ülkemizi istişareyle yöneteceğiz.



*Tek turda, ilk turda kazanacağız inşallah. Biz Millet İttifakı olarak konuşmayı, anlaşmayı, uzlaşmayı çalışmamızın merkezine koyduk. Ülkemizin yarınlarını hep beraber inşa edeceğimizi biliyoruz. ‘Akıl akıldan üstündür' diyerek en geniş istişareyi hedefliyoruz.



“TÜRKİYE LABORATUVAR, İNSANLAR KOBAY DEĞİL”



*Türkiye'nin tek bir kişinin deneme tahtasına dönen, hata üstüne yapılan, hataların bedelinin tüm millete ödettirildiği bir ülke olmasını istemiyoruz.



*Türkiye kimsenin gelişigüzel deney yapacağı bir laboratuvar değil. Bu ülkenin insanları da kobay değil. Yeter artık. 86 milyon 1'den büyüktür. Türkiye 1'den büyüktür!



200 TL’Yİ GÖSTERDİ VE…



Konuşması sırasında cebinden 200 liralık banknot çıkaran Babacan, “2009'da tedavüle çıktığında değeri 134 dolar ediyordu. Bugün 9 dolar ediyor. Herkesin cebindeki 200 liralık banknottan 125 doları kim çaldı, kim aldı?” diye sordu.



“ÜÇ BEŞ KİŞİ VARLIĞINA VARLIK KATTI”



Babacan, “Ne zaman ki tek bir kişi ‘Ben ekonomistim. Benim alanım ekonomi' dedi ve kafasına göre yalan yanlış talimatlarla ülkenin ekonomisini yönetti, enflasyon tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Bu hükümet döviz kurunu, enflasyonu, faizleri patlattı. Üç beş kişi varlığına varlık kattı.” ifadelerini kullandı.



“ZENGİNLEŞECEĞİZ”



Erdoğan'a, “Kim ne derse desin, ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Sen sonucu söyle arkadaş. Başkanlık sistemi geldikten, tek yetkili olduktan sonra bu ülke ne hale geldi? Nasıl devraldın, şu anda ülke ne halde? Sonuç ortada.” sözleriyle yüklenen Babacan, “Neyse ki son 3 gün. 3 gün sonra geliyoruz. Ortak akılla, altı partinin gücüyle ülkemizi ayağa kaldıracağız. Fert fert, birey birey zenginleşeceğiz. Hakla, adaletle, özgürlükle büyüyeceğiz.” dedi.



“UMUT KAZANACAK, KORKU KAYBEDECEK”



Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy çağrısı yapan Babacan, “Umut kazanacak. Öfke, nefret, korku kaybedecek. Sevgi kazanacak. Siz pusulaya tercih mührünü vuracaksınız, biz de Türkiye'nin yarınlarına damgamızı vuracağız.” diye konuştu.