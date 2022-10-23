Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu: Bir yol ayrımına geldik /23 Ekim 2022 14:44

Kılıçdaroğlu: Bir yol ayrımına geldik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat'ta Bahadın Belediyesi’ni ziyareti sonrası yurttaşlara seslendi. Türkiye'nin bir yol ayrımına geldiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Eleştiriler olur, meydan okumalar olur. Hiçbir endişeniz olmasın, Bay Kemal hiçbir mücadeleden bir adımn bile geri adım atmaz" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyarette bulunmak üzere geldiği Yozgat'ta Bahadın Belediyesi önünde toplanan yurttaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi:

"Birşeyden emin olmanızı isterim. Bu kardeşinizin tek hedefi var. Bu ülkede 85 milyonun huzur içeriisnde yaşamasıdır. Eleştiriler olur, meydan okumalar olur. Hiçbir endişeniz olmasın, Bay Kemal hiçbir mücadeleden bir adım bile geri adım atmaz. Cesareti olanlar yüreği olanlar karşımıza çıkarlar. Onların televizyonları, gazeteleri var. İstiyorlarsa yalnız, istiyorlarsa bakanlarıyla, İstiyorlarsa danışmanlarıyla, istiyorlarsa yandaşlarıyla... Hep beraber çıksınlar. Bu kardeşiniz tek yürek çıkacaktır, yürekliyiz biz. Endişeniz olmasın."

Seçimlere değinen Kılıçdaroğlu, "Bu mücadelemiz inşallah seçimlerde son bulacak. Tek isteğim var: Seçimlerde 'ya boşverin bir oydan birşey olmaz' demeyeceksiniz. Hepiniz sandığa gideceksiniz, oylarınızı kullanacaksınız, seçim sonuçlarına bakacaksınız, sandık görevlileri görevlerini yapıyor mu yapmıyor mu onlara da bakacaksınız. Yapmıyorsa il başkanımız, ilçe başkanımıza söyleyeceksiniz" dedi.

"Bir yol ayrımına geldik. Otoriter rejimden yana mı olacağız, demokrasiden yana mı olacağız?" diyen CHP lideri, "Biz demokrasiden yanayız, demokrasiyi savunuyoruz. Herkesin düşüncesini özgürce ifade ettiği, yapılan her harcamanın hesabının vatandaşa verildiği... Evlatlarımızın güzel okullarda iyi öğretmenler tarafından yetiştirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. 

 
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