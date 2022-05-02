Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu: Biz o sandık güvenliğini sağlayacağız /02 Mayıs 2022 17:40

Kılıçdaroğlu: Biz o sandık güvenliğini sağlayacağız

CHP lideri Kılıçdaroğlu, seçim kanunu ve seçim güvenliğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

SHABER3.COM

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde seçim güvenliği vardı. YSK ve iktidara eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Seçim Kanunu'nu istediği gibi değiştirsin, YSK'ya zaten istediği adamlarını tayin etti. Önemli olan sandıkta çıkacak oyların sayımı ve sandık güvenliği. Biz o sandık güvenliğini sağlayacağız ve bu iktidar gidecek" dedi.  

Havuz medyasının ‘6’lı masa dağıldı, dağılacak’ algısı oluşturmaya çalıştığını belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “6’lı masa olarak biz sadece seçimi düşünmüyoruz; siyasi ahlak kanununu, Merkez Bankası’nın bağımsızlığını, seçim güvenliğini düşünüyoruz, tedbirler alıyoruz, çalışma grupları oluşturduk. İktidar olduğumuz gün hangi kararları derhal alacağımızı biliyoruz” dedi.

‘HAZİNE 5’Lİ ÇETEYE TAHSİS EDİLMİŞ VAZİYETTE’

Kılıçdaroğlu, Sözcü’den Ruhat Mengi’ye konuştu. Hazinede paranın olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Bu para 5’li çeteye tahsis edilmiş vaziyette, bu bir siyasi tercih. Bazen vatandaşlar bize de “Bunları söylüyorsunuz ama yapacak para var mı” diye soruyor. Para var da, parayı kime vereceğiniz bir siyasi tercih” vurgusu yaptı. Sınır güvenliğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “İçerde vatandaş bize oy vermeyecek, acaba ithal ettiğimiz vatandaş oy verebilir mi diye düşünüyorlar” dedi.

‘BİZ O SANDIK GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAĞIZ’

Kılıçdaroğlu, “İsterse Cumhurbaşkanı Erdoğan günün 24 saati konuşsun ve bütün televizyonlar onu, yakınlarını, akrabalarını, 5’li çetelerini yayınlasın. Seçim Kanunu’nu istediği gibi değiştirsin, YSK’ya zaten istediği adamlarını tayin etti. Önemli olan sandıkta çıkacak oyların sayımı ve orada tutulacak tutanak yani sandık güvenliği, biz o sandık güvenliğini sağlayacağız ve bu iktidar gidecek” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu: Biz o sandık güvenliğini sağlayacağız Sonraki Haber >>

Ukrayna drone ile iki tekneyi batırdı

Ukrayna drone ile iki tekneyi batırdı

Ukrayna ordusundan Salavat-ı Şerif ile Ramazan Bayramı mesajı!.

Ukrayna ordusundan Salavat-ı Şerif ile Ramazan Bayramı mesajı!.

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Ramazan Bayramı Mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Ramazan Bayramı Mesajı

Ukrayna'ya giden Angelina Jolie, sirenler çalınca apar topar tahliye edildi

Ukrayna'ya giden Angelina Jolie, sirenler çalınca apar topar tahliye edildi

Soylu'ya memleketinde tarihi şok!

Soylu'ya memleketinde tarihi şok!

Harun Tokak-Yusuf yavruları babalarını beklerken

Harun Tokak-Yusuf yavruları babalarını beklerken

ATV'nin otogardaki yoğunluk haberinin arka planını vatandaş deşifre etti

ATV'nin otogardaki yoğunluk haberinin arka planını vatandaş deşifre etti

Rusya, “uçan mayınını” Ukrayna’da kullanıyor

Rusya, “uçan mayınını” Ukrayna’da kullanıyor

Mikrofon açık kaldı AKP içerisindeki kavga ortaya çıktı

Mikrofon açık kaldı AKP içerisindeki kavga ortaya çıktı

İsrail'deki havalimanında bomba paniği

İsrail'deki havalimanında bomba paniği
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:14:52