Kılıçdaroğlu: Biz o sandık güvenliğini sağlayacağız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde seçim güvenliği vardı. YSK ve iktidara eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Seçim Kanunu'nu istediği gibi değiştirsin, YSK'ya zaten istediği adamlarını tayin etti. Önemli olan sandıkta çıkacak oyların sayımı ve sandık güvenliği. Biz o sandık güvenliğini sağlayacağız ve bu iktidar gidecek" dedi.







Havuz medyasının ‘6’lı masa dağıldı, dağılacak’ algısı oluşturmaya çalıştığını belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “6’lı masa olarak biz sadece seçimi düşünmüyoruz; siyasi ahlak kanununu, Merkez Bankası’nın bağımsızlığını, seçim güvenliğini düşünüyoruz, tedbirler alıyoruz, çalışma grupları oluşturduk. İktidar olduğumuz gün hangi kararları derhal alacağımızı biliyoruz” dedi.







‘HAZİNE 5’Lİ ÇETEYE TAHSİS EDİLMİŞ VAZİYETTE’





Kılıçdaroğlu, Sözcü’den Ruhat Mengi’ye konuştu. Hazinede paranın olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Bu para 5’li çeteye tahsis edilmiş vaziyette, bu bir siyasi tercih. Bazen vatandaşlar bize de “Bunları söylüyorsunuz ama yapacak para var mı” diye soruyor. Para var da, parayı kime vereceğiniz bir siyasi tercih” vurgusu yaptı. Sınır güvenliğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “İçerde vatandaş bize oy vermeyecek, acaba ithal ettiğimiz vatandaş oy verebilir mi diye düşünüyorlar” dedi.







‘BİZ O SANDIK GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAĞIZ’





Kılıçdaroğlu, “İsterse Cumhurbaşkanı Erdoğan günün 24 saati konuşsun ve bütün televizyonlar onu, yakınlarını, akrabalarını, 5’li çetelerini yayınlasın. Seçim Kanunu’nu istediği gibi değiştirsin, YSK’ya zaten istediği adamlarını tayin etti. Önemli olan sandıkta çıkacak oyların sayımı ve orada tutulacak tutanak yani sandık güvenliği, biz o sandık güvenliğini sağlayacağız ve bu iktidar gidecek” dedi.