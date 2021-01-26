Kılıçdaroğlu, 'Bu firavunları göndereceğiz' dedi, CNN Türk yayını kesti

CHP'nin halkın gerçeklerini anlattığını ve bu yüzden AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendilerine dua etmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Saray sosyetelerinin işi tıkırında. Beslemelerinin de işi tıkırında. Ama vatandaş perişan vaziyette. Esnafı, çiftçiyi batıran adam Recep Tayyip Erdoğan" diye konuştu.

'GÜNDE ORTALAMA 273 ESNAF DÜKKANINI KAPATMIŞ'

Erdoğan'ın, "Kapanan işletme yok" yönündeki açıklamalarına da yanıt veren Kılıçdaroğlu, sicil gazetesini referans gösterdi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Saraydan bakınca bütün odalar açık. Altın klozetli tuvaletler. Bütün şatafat var. Dükkânlar kapandı. Ben hayret ediyorum ya bunlar devleti nasıl yönetiyor. Hiç değilse sicil gazetesi var. Bu gazeteyi CHP çıkarmıyor. Devletin çıkardığı gazete 2020 yılında 99 bin 588 esnaf meslekten ve sicilden terkinini istemiş. Ne diyor Erdoğan nereden çıkardınız? Böyle bir insan devleti yönetemez. Halkının derdini sorunlarını bilmeyen bir kişi Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetemez. Günde ortalama 273 esnaf ve sanatkâr dükkânını kapatmış. Hâlâ nereden çıkardınız bunu diyor.

'TEHDİT EDİYOR AÇIKÇA'

"Kapalı olanlara bir de elektrik faturası geliyor. Elektrik borcunu istiyor vatandaştan. Gelir yok ama elektrik borcunu ödeyeceksin diyor. Vermezsen kapatırım diyor, tehdit ediyor açıkça. Erdoğan'ın bunlardan haberi var mı acaba? Asla haberi yok. Tiranlar halkının içinde bulunduğu durumu asla göz önünde bulundurmazlar. Onlar kendi saraylarında kendi yarattıkları güçlere inanırlar. Kibirleri vardır onların. Vatandaki hakir görürler. Ezilmesi gereken insanlar olarak görürler. Kendilerini eleştirenlerin en ağır cezayı almasını isterler. Bu firavun düzeninden memleketi kurtaracağız."

İRFAN FİDAN TEPKİSİ: TAZMİNAT DAVASI AÇMAZLARSA NAMERTLER

27 Kasım'da Yargıtay'a atandıktan kısa bir süre sonra Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçilen eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ı sert sözlerle eleştiren Kılıçdaroğlu, "20 günde bu 107 kişi bu kişiyi nereden tanıdı? Talimat aldılar. 107 kişi Yargıtay'ın yüz karasıdır. Tazminat davası açacaklar, açmazlarsa namertler" dedi.

"107 kişi talimatla sana oy verdi" diyen Kılıçdaroğlu, "Çürüyen bir devlet yapısı içinde çürüyen bir adalet yapısı var. Asla vicdanının emrine uymayacaksın sen. Aldığın talimatın gereğini yapmak için sen zaten Anayasa Mahkemesi'ne seçildin. Bir kişi onur, şeref sahibiyse o görevden ayrılır kardeşim. Erdoğan da namusu ve şerefi üzerine ant içmişti. Şimdi o namus ve şeref nerede? Çöp sepetinde. Tuzun koktuğu bir dönemdeyiz" ifadelerini kullandı.





'HEPİNİZ YOLSUZLUĞUN, AHLAKSIZLIĞIN MİLİTANISIZ'





Kılıçdaroğlu, "İçişleri Bakanlığı bir genelge yazıyor hepiniz dava açın diyor. Dava açmazsanız namertsiniz. Hepiniz militansınız. Hepiniz yolsuzluğu, ahlaksızlığın militanısınız" dedi.





MELİH BULU'YA: BU TARİHİ OLAYDAN DERS ALMALI





Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan AKP'li Melih Bulu'ya da değinen Kılıçdaroğlu, bir dönem ODTÜ'ye rektör olarak atanan ve güven oyu alamadığı için görevi iade eden Mustafa Parlar'ı hatırlattı.





Bulu'ya, "Bugüne kadar bir yardımcı dahi bulamadın" diyerek seslenen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:





"ODTÜ'de Sayın Parlar, bir dönem rektörlüğe atanır. İtiraz gelir, 'Güven oyu isteyeceğim' der. Kendi bölümünden az bir farkla oy almaz. 'Benim bölümümde bile güven yoksa ben rektörlük yapamam' görevi deyip iade eder. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü bu tarihi olaydan ders çıkarmalıdır."