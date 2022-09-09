Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu: Bu operasyonun arkasında kim olduğunu biliyorum /09 Eylül 2022 16:35

Kılıçdaroğlu: Bu operasyonun arkasında kim olduğunu biliyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı sermayedarların birtakım medya üzerinden, bazı CHP kurmaylarının beşli çetelerle görüştüğüne dair haberler yayacağına ilişkin bilgi aldığını belirtti. Kılıçdaroğlu, "Kimlerin bu operasyonun arkasında olduğunu da biliyorum. Benim böyle kurmaylarım olmaz. Oldurtmam" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yeni paylaşımlarda bulundu.

Geçtiğimiz aylarda yaptığı bir grup toplantısında, "Ya bana katılın, ya önümden çekilin" çıkışında bulunan Kılıçdaroğlu, bu cümlesini kendi yol arkadaşlarına söylediğini belirterek, "5'li çeteler, bazı sermayedarlar, varlıkçılar, çantacılar bu ülkenin ikinci 100 yılını dizayn etmeye kararlı. Ben ve arkadaşlarım da onlara karşı dimdik durmaya kararlıyız" dedi.



Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ya bana katılın ya da önümden çekilin demiştim. Onu da netleştireyim. Kendi yol arkadaşlarıma dedim. 5'li çeteler, bazı sermayedarlar, varlıkçılar, çantacılar bu ülkenin ikinci 100 yılını dizayn etmeye kararlı. Ben ve arkadaşlarım da onlara karşı dimdik durmaya kararlıyız.

“AK Parti’nin ihalecisi kötü, gelsin bizimkiler” demeyenler yol arkadaşım olacak. Şimdi bazı sermayedarlar, birtakım medya üzerinden, bazı kurmaylarımın beşli çetelerle görüştüğüne dair haberleri devreye sokacakları bilgisi geliyor.

Kimlerin bu operasyonun arkasında olduğunu da biliyorum. Benim böyle kurmaylarım olmaz. Oldurtmam. Benimle olacaklara net söyledim! Bay Kemal’de komisyon olmayacak, ihale olmayacak, haksız zenginleşme olmayacak. Benimle yürüyecek olanlar, bunu bilerek gelsinler.

Gelenler; çocuklarımız için, torunlarımız için, gençlerimiz için gelsin. Vatanımızın, doğmayı bekleyen evlatları için gelsin. Fakir fukara için gelsin. Bırakın herhangi bir kurmayımı; bu çetelerle pazarlık yapan evladımın bile gözünün yaşına bakmam. Gidenlere de uğurlar ola"
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