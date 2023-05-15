Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu: Bu seçimi ikinci turda mutlaka kazanacağız /15 Mayıs 2023 07:39

Kılıçdaroğlu: Bu seçimi ikinci turda mutlaka kazanacağız

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'balkon' açıklamasının ardından Millet İttifakı liderleriyle birlikte kamera karşısına geçti. Kılıçdaroğlu, “Hiç kimse bir oldubittiye heveslenmesin. Seçim balkonda kazanılmaz. Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız” dedi.

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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin liderleri, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından kameralar karşısına geçti.

Kesin olmayan seçim sonuçlarına rağmen "balkon" konuşması yapan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Seçim balkonda kazanılmaz” sözleriyle tepki gösteren Kılıçdaroğlu, seçmenlere "ikinci tur" mesajı verdi. “Halkımız emin olsun mutlaka ve mutlaka kazanacağız ve demokrasiyi getireceğiz” diyen Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Sandığa gidip oy kullanan tüm seçmenlere yürekten teşekkürler. Özellikle gençler ve kadınların yüksek katılımı nedeniyle son derece mutluyuz. Katılım oranının yüzde 90’a yaklaşması ve sürecin demokratik olgunluk içinde sürdürülmesi ayrıca memnuniyet vericidir.

Erdoğan bütün iftira ve hakaretlerine rağmen beklediği sonucu alamamıştır. Hiç kimse bir oldubittiye heveslenmesin. Seçim balkonda kazanılmaz. Veriler şu anda akmaya devam ediyor. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne. Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Herkes bunu görecek.

“TOPLUMDAKİ DEĞİŞİM TALEBİ YÜZDE 50’NİN ÜZERİNDE”

Geçici sonuçlar şunu göstermiştir ki Erdoğan toplumdan beklediği güvenoyunu alamamıştır. Toplumdaki değişim talebi yüzde 50’nin üzerindedir. AK Parti’deki oy kaybını da bu gerçek göstermektedir. Biz önümüzdeki 15 gün boyunca Türkiye için milletimizle beraber hakkı, hukuku ve adaleti getirmek için her türlü mücadeleyi yapacağız.

Halkımız emin olsun mutlaka ve mutlaka kazanacağız ve demokrasiyi getireceğiz."
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