Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu bu sefer SADAT'ın kapısına dayandı /13 Mayıs 2022 16:13

Kılıçdaroğlu bu sefer SADAT'ın kapısına dayandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli kamu kurumlarının ardından bu sefer SADAT'ın önüne gitti. Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada, "Seçim güvenliğinde bir şey olursa bunun sorumlusu SADAT'tır ve Saray'dır" dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sabah gerçekleştirilen olağanüstü MYK toplantısı sonrası bir ziyaret gerçekleştireceği duyurulmuştu. Kılıçdaroğlu'nun günlük programında, SADAT'a gideceği yer almıyordu. Kılıçdaroğlu, İstanbul Beylikdüzü'nde Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (SADAT) önüne gitti.

Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada, "Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara teslim edilmeyecektir. Seçim güvenliği önemlidir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Ve düne kadar Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi var. Dikkatini çekmek isterim kamuoyunun, gayri nizami harp eğitimi var. Yani, sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tedhiş. Arapça 'terör' 'tedhiş' olarak tanımlanıyor, Türkçesi de 'terör'. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren de bir kuruluş" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Dolayısıyla eğer bugün Türkiye'de milyonlarca insan varsa ve Suriye'den gelmişlerse bunların buraya gelişlerinde en büyük rolü oynayan da SADAT'tır. Erdoğan'a sormak isterim, sen bu kuruluşu niçin danışman yaptın ve hangi gerekçeyle çalıştın. Şunu herkesin bilmesini isterim, CHP demokratik yollarla bu ülkede seçimin yapması için her türlü çabayı gösterecektir. SADAT gibi kuruluşlar kim olursa olsun, seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliği sarsacak herhangi bir şey olursa burasıdır ve Saray'dır. Bunu bütün Türkiye’ye ve halkımıza açıkça ifade ediyoruz. Biz CHP’yiz, Kuvayı Milliyeciyiz, biz öyle SADAT’çılardan, tedhişçilerden korkacak değiliz. Korkaklar, kapılarını açmayanlardır. Buraya geldik bilgi almak istedik ama korkularından yuvalarına sığındılar. O yuva onları korumaz."
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