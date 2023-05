Kılıçdaroğlu: Bu toprakları onlara mezar yapacağım

Adana'da seçmenlere konuşan Kılıçdaroğlu'nun gündeminde uyuşturucu vardı. Türkiye’nin uyuşturucu baronlarının üssü haline geldiğini söyleyen Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu “O kadar rahatlar ki kimse bize dokunamaz diyorlar. Zaten kimse de dokunmuyorlar. Hapse girmiş baronları bile çıkardılar hapisten” dedi.







Sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu “Öyle bir noktaya geldik ki baronlar hesaplaşmalarını da Türkiye’de yapıyorlar. Birbirlerine silah çekiyorlar öldürüyorlar ve bu ülkeyi yönetenler sadece izliyor. Bu topraklarda onlara yer yok demek lazım. Bu toprakları onlar mezar yapacağım. ” dedi.





Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Özellikle son 10 yılda Türkiye uyuşturucunun merkezi haline geldi. Önce fakir ailelerin çocukları uyuşturucuya alıştırılıyor. Bedava veriyorlar. Sonra bunlar torbacı yapılıyor. Ben o fakir ailelerin sonunu çözmek zorundayım benim için namus borcudur





AFGANİSTAN’DAN UYUŞTURUCU GELİYOR

Nasıl olur da ta Afganistan’dan uyuşturucu getireceksiniz. Gemilerle uyuşturucular gelecek. Öyle le bi musibet ki bulaştığı anda itibaren şehirde huzur bırakmaz. Bu konuda yaptığım bütün araştırmamalarda bu acı tabloyu yaşayan ailelerde zaman zaman bir araya geldiğimizde onların gözlerinden anlıyorum ve bunun bir siyasi tercih olduğunu da altını çizmek isterim. Eğer deseler ki uyuşturucu konusunda siyasi otorite bunu engellemeyecek. Vallahi billahi bütün uyuşturucu baronlarını gider kulaklarından tutar hakimin karşısına çıkarırlar.





istanbul’da bir aile dedi. Çocuğu okula götürüyorum okulda satıcı var. Akşam gelince ceplerine bakıyorum cep telefonu duruyor mu durmuyor mu satmışsa telefonu uyuşturucu almış. Yine bir ailede tanık oldum. Anne baba diyor ki kapıyı kilitliyoruz oğlumuz uyuşturucu kullanıyor. Kendi hayatımız da tehlikede. Bu işin sorumlusu neden siyasiler?





KARA PARA İÇİN KANUN ÇIKARDILAR



Bu işin sorumlusu neden ülkeyi yönetenler. Çünkü her şeyi sattılar yine para yok paraya ihtiyaç var. Bu sefer kanun çıkardılar yurt dışındaki bütün kirli parayı Türkiye’ye getirebilirsin. Tam 8 defa kanun çıkardılar. O parayı uyuşturucu baronlarının parasını Türkiye’ye getirin kimse size dokunmayacak. Bunlar paraları getirirken kendileri de geldiler. İstanbul şuanda uyuşturucu baronlarının at koşturduğu bir yer. O kadar rahatlar ki kimse bize dokunamaz diyorlar. Zaten kimse de dokunmuyorlar. Hapse girmiş baronları bile çıkardılar hapisten. Şimdi sizin düşünmeniz lazım. Ülkeyi bu batağa sokanlara oy vermemeniz lazım. Ailenizin komşunuzun huzurunu düşünüyorsanız asla bunlara oy vermemeniz lazım. 80 milyon insan zehirleniyor burada. Her anne için evladın ne olduğunu hepimiz biliriz. Anneler evlatlarının üzerine titrerler.





“UYUŞTURUCU BARONLARININ KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIM”

Mücadele nasıl olacak? Bir! Uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağız. Allah nasip eder sizlerin oylarıyla Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğumda ilk yapacağım iş uyuşturucu baronlarının kökünü kazımak olacak. Fakiri zengini bütün evlatlarımızı zehirlediler. Hepsini yakalayacağım. Bunun yolu sandığa gidip elinizi vicdanınıza koyup oyunuzu kullanacaksınız.





“BU TOPRAKLARI ONLARA MEZAR YAPACAĞIM”

Öyle bir noktaya geldik ki baronlar hesaplaşmalarını da Türkiye’de yapıyorlar. Birbirlerine silah çekiyorlar öldürüyorlar ve bu ülkeyi yönetenler sadece izliyor. Bu topraklarda onlara yer yok demek lazım. Bu toprakları onlar mezar yapacağım. Şunu da bilmenizi isterim. Sizin evlatlarınız hepimizin evlatlarıdır. Onların güzel bir Türkiye’de yaşaması bulundukları kentte huzur içinde yaşamaları gerekir. Eğer çakallar varsa bu ülkede o ülkede huzur olmaz.





“EVLATLARIMIZIN TEDAVİ EDİLMESİ LAZIM”

Tabi uyuşturucu kullanan gencecik evlatlarımız var ve onların tedavi edilmesi lazım. Yeteri kadar tedavi merkezi yok. Bir şekilde o merkezlerinde güzelleştirilmesi gerekir. Eğer bu insanlar topluma kazandırılırsa güzel bir aile birliktelikleri sürdürürlerse hepimizin ortak arzusu gerçekleşir.