Kılıçdaroğlu: Bütün faizcilerin, tefecilerin tek umudu Erdoğan’dır

CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu’nda görüşmelerine başlanan 2020 kesin hesabı ile 2022 bütçesi üzerine söz aldı. Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde “Bütün faizcilerin bütün tefecilerin tek umudu Erdoğan’dır. Güvencesi de umudu da Erdoğan’dır” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar ziyaretini işaret eden Kılıçdaroğlu, “Düne kadar ‘darbe girişimini destekleyen’ dediğiniz kişilerle kucaklaştınız. Nasıl bir mideniz var?” diye sordu. Kılıçdaroğlu, “Bu bütçe Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yapılmış kumpas bütçesidir.” dedi. AK Parti milletvekilleri, Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasına sık sık tepki gösterdi.





Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:





SAYIŞTAY’A MÜDAHALE EDEN KİM?

Bütçe dediğiniz, benden önceki arkadaşlar da anlattı, Türkiye’nin temel yasalarından birisidir ve Anayasa’da özel düzenlemeler vardır. Bütçe yasaları parlamentoda görüşülürken, bütün milletvekillerinin sağlıklı ve tutarlı bilgiler edinmeleri gerekir. Sağlıklı ve tutarlı bilgiler gelmiyorsa o bütçe doğru bütçe değildir. Sayıştay raporları değişiyorsa o zaman yürütme organının korktuğu bir şey vardır. Görev kime düşüyor? Eğer Sayıştay TBMM adına görev yapıyorsa o zaman TBMM Başkanı’nın süratle bilgi alması ve bilgilendirmesi lazım. Rapor 100 küsur sayfalık. Ama elimize gelen 10 sayfalık bir rapor. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda soruldu, ‘neden bilgi vermediniz’ diye. Sayıştay’ın Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki temsilcisi söz istedi. Vermediler. Niçin? Denetlenen kurum eğer Sayıştay denetçisine bilgi vermiyorsa, yürütme organı TBMM’ye hesap vermiyor demektir. Sayıştay’a müdahale eden kim? Cevaplanmayan sorular var. Vermiyorlar cevap. Bunlar nasıl bakan. Geçen yıl, ‘Bunların günahı yok bunlar devlet memuru’ demiştim.





KAÇARAK BU İŞ OLMAZ

Yangında bile, ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla söndürmeye başladık’ diye cümle kuruyorlar. O yüzden bunların hiçbir suçu yok. Tek kişilik hükümette, parlamentoya bütçeyi sunacak kişi o, tek kişi. Kaçarak bu iş olmaz. Meclis’e gelmeyerek de olmaz. Bu, Meclis’in saygınlığına gölge düşürmek demektir. Milletvekillerinin soruları var. Zaten Meclis’te bir şey bırakmadınız. ‘Meclis’in itibarı.’ Ne itibarı? Bu beyefendiler cevap vermiyor. Bu ne demektir? Eğer bir bakan, milletvekillerinin sorularına cevap vermiyorsa ‘Meclis bizim için sıradan bir kurumdur’ demektir. Sayın Başkan’a da söylüyorum. Sizin sahip çıkmanız lazım. Soru başka bir şey cevap başka bir şey. Sayın Başkan, o zaman cevabı da göndereceksin. Anayasa ne diyor? ‘15 gün içinde cevap verilir.’ Bu ne demektir? ‘Ne demek Anayasa.’ 600 kişi, toplumun nezdinde itibarsızlaştırılan kişi olarak algılanıyor şu an.





PARLAMENTO, YÜRÜTMENİN VESAYETİ ALTINDADIR

Milletvekillerini sorularına dahi cevap verilmezse, Sayıştay raporlarına dahi cevap vermezse o zaman o parlamento, yürütmenin vesayeti altındadır. Gerçek mi, evet gerçek. Bir kişi dahi cesaretle ‘benim görüşüm şudur’ diyemiyor. Milletvekilleri de vesayet altına alınıyor demektir. Ben gerçekleri söylüyorum. Enflasyonu, hükümeti eleştirdiniz mi? Kimse kusura bakmasın.





BİR KİŞİ ‘BEN HER ŞEYİ BİLİRİM’ DİYORSA O DÜNYANIN EN CAHİL ADAMIDIR

Gelelim ekonomiye. Ekonominin ne olduğunu biliyorsunuz. Allah aşkına, şu sunulan bütçede ne var. 2018 ağustosundan beri ‘yanlış gidiyor, kriz geliyor, önlem alın’ dedik. Öneri getirdik. Yaparsınız yapmazsanız. Sorumlu bir muhalefet anlayışı ile yaptık. Bir sorunu samimi olarak çözmek istiyorsanız, muhataplarıyla oturup konuşmanız lazım. Ekonomik Sosyal Konsey, toplandı mı? Toplanmadı. Ekonomik Sosyal Konsey toplansaydı ne olurdu? Çiftçinin temsilcisinden çiftçinin, esnafın temsilcisinden esnafın derdini öğrenirdin. Bakanlara da ‘beyler dinleyin’ derdin. İstişare yapalım ve sorunu çözelim. Dilimizde tüy bitti. Yok. Her şeyi ben bilirim. Kimse kusura bakmasın, ama bir kişi ‘her şeyi ben bilirim’ diyorsa, dünyanın en cahil adamıdır. Anayasal kurumu çalıştırmıyorsunuz. Bir soru, Ekonomik Sosyal Konsey, 5 Şubat 2009’da toplandı. Hiç sordunuz mu? ‘Niye toplamıyorsunuz?’ Soramazsınız. Örgütler konuşamıyorlar. Baskı var üzerlerinde. E siz konuşun. ‘Biz konuşursak mahvederler.’ Arzu eden varsa, AK Partili, ben o kişiyle de görüştürürüm onu… Bu bütçe kimin sorununu çözüyor? Bir Allah’ın kulu çıksın ‘şu sorunu çözüyor’ desin. Gübre fiyatlarından haberi var mı? Kendilerini kapatmışlar saraya, herkes birbirinin kuyusunu kazıyor aynı zamanda. Devlet kendi çiftçisiyle rekabet eder mi?





ŞU BEYEFENDİLER ÜLKEYİ BU HALE GETİRDİLER

Efuliyi içip keyiflerine bakıyorlar… Allah’ın izniyle iktidar olacağız. Birinci haftada çiftçilerin aldıkları faizleri sıfırlayacağız. Yüreğiniz yetiyor mu? Yetmez, talimat gelmesi lazım. Aylık enflasyon yüzde 3,5. Herhangi bir bakkala gidin bakkal desin ki ‘TÜİK’in söylediği doğrudur’ vallahi siyaseti bırakacağım. Dünyadan haberiniz yok. Ekmeğe gelen zam bile fazla. Gübreye gelen zammı, ilaca zam geldiğini biliyor musunuz? Sanayi ve yatırımcının derdini biliyor musunuz? Bilmezler. AK Parti’nin milletvekillerine soru olarak soruyorum. Piyasada istikrarı sağlamak için görevlendirilen kurumun adı nedir? Merkez Bankası. Ne yaptılar. İğdiş ettiler. Fiyat İstikrar Komitesi kuruyor. Parlamentonun vermiş olduğu yetkiyi, kendi kurduğu kuruma verdi. Güzel. Haydi diyelim. Fiyat İstikrar Komitesi kaç kez toplandı? Hiç toplanmadı. Bu devlet nasıl yönetiliyor. Bunu söylüyoruz üzülüyorsunuz, üzülmeyin, gerçekler acıdır. Esnafın hangi derdini çözüyor. Çözüyorsa, anlat bakalım Allah aşkına. Anlatamazlar. Esnaf sattığı malın yenisini alamıyor. 1 liraya sattığı 2 lira oluyor. Bana inanmıyorsanız, üç harfli mağazalar var, A101, BİM, gidin sorun. Şu beyefendiler ülkeyi öyle hale getirdiler ki. Artık etiket değiştiren elemanlar istihdam ediliyor.





SAYGINLIĞI OLMAYAN BİR KİŞİLİK HÜKÜMET

128 milyar dolar buharlaştı. Alıyorsunuz 128 milyar doları. Bir protokol yapıyorlar. Damada teslim ediyorlar. Damat ile kayınpeder ne yaptı, 128 milyar doları? Kime sattılar? Biliyor musunuz? Bilemezsiniz, söylemezler. Sizin sormanız lazım. Nereye gitti, kime sattın. Birisi de ‘tarihte 128 milyar dolar olmadı’ diyor. Bu kadar habersiz. Bundan ne beklenir Allah aşkına. Bu iktidar, tek kişilik hükümet. Bu hükümet saygınlığı olmayan bir kişilik hükümet. Şu soruyu sordunuz mu? ‘Ben kendi vatandaşımdan niye dolarla borçlanıyorum, niye avroyla borçlanıyorum, bu memleketin Türk lirası yok mu?’ Hani milliydiniz, bunların hiçbiri milli değil. Kendi parasına değil de yabancı paraya güvenen birisi. Kitabını yazmışlar. Türk lirası nasıl pul edilir. Kitap bu. Vatandaş topladığı parayı dolarla, avroyla tutuyor. Yüzde 63. Daha da yükselecek. Çünkü önünü görmüyor. 10 Aralık 2020’de dönemin bakanı ‘iç borcu azaltacağız’ dedi. Azalmadı.





BÜTÜN FAİZCİLERİN, TEFECİLERİN TEK UMUDU ERDOĞAN’DIR

Türk lirasını bu hale nasıl getiriyorlar? En azından siz soramıyorsanız, kapalı kapılar ardında sorun. ‘Böyle rezalet yaşanmaz’ deyin. Tek kişilik hükümet, bir devlet bir kişinin iki dudağı arasına teslim edilmez. Bu insanların töresinde, hukukunda devlet bir kişiye teslim edilmemiştir. Tek kişiye teslim ettik. Buradakiler hükümet değildir. Kabine diyorlar. Ne kabinesi? Erdoğan diyor ki ‘hiçbir zaman faizci olmadım.’ Bütün faizcilerin, bütün tefecilerin tek umudu Erdoğan’dır. Güvencesi de umudu da Erdoğan’dır. Bu yıl 180 milyar lira olan faiz ödemesi, bu bütçede kaç oluyor, 240 milyar lira oluyor. Hani siz faize karşıydınız? Hiç sormuyor musun? ‘Sen faiz inecek diyorsun, 240 milyar lira oluyor.’ Bu bütçe imzalanıp Meclis’e geldiği andan itibaren bütün rakamları değişti. AK Parti döneminde Londra’daki tefecilere 193 milyar dolar faiz ödedi.





GELİYOR GELMEKTE OLAN

(AKP sıralarından gelen ‘aday mısın’ sorularına) Benim adaylığım niye seni bu kadar ilgilendiriyor? Geliyor gelmekte olan.





NASIL BİR MİDENİZ VAR?

‘Faiz düştü’ diye gaz veriyorlar. Tam tersine. Aldığımız senetler vardı, tamamen yükseldi? Ekonomi nereye gidiyor diye bakmıyor musunuz? Allah’ın izniyle esnafın da aldıkları bütün kredilerin faizini sildireceğiz. Şimdi, bu bütçe ne bütçesi? Çiftçi, esnaf, sanayici, turizmciyi, serbest meslek erbabı sorunun çözmüyor. Vatandaş güvenmiyor. Şimdi kapı kapı geziyorsun. Düne kadar havuz medyasının ‘şerefsiz’ diye tanımladığı prens veliahtı ‘yaramıza merhem olabilir mi? Düne kadar ‘darbe girişimini destekleyen’ dediğiniz kişilerle kucaklaştınız. Nasıl bir mideniz var?





DEVLETE YAPILMIŞ KUMPAS BÜTÇESİ

Bu bütçe Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yapılmış kumpas bütçesidir. Kim faydalanacak? Çiftçinin traktörünü haczediyorlar ama Ziraat Bankası’ndan kredi alan adam parayı ödemeyince önünde esas duruşta duruyorlar. Sırtı kalınlara kimse dokunamıyor. Kimseyi tehdit etmem. Şunu söylüyorum; kim yasa dışı bir imza atarsa, kim yolsuzluk yaparsa onların hiçbirini devlette tutmayacağım. Hırsızlık yapanı, yolsuzluk yapanı tutmayacağım. TBMM’yi de kirlilikten arındıracağım. Siyasi Ahlak Kanunu çıkaracağım. Şimdi söyleyeyim. Sizin İçişleri Bakanı’nız çıktı, devletin televizyonuna ‘bir siyasetçi 10 bin dolar alıyor’ dedi. Kim olduğunu biliyorsunuz, ben de biliyorum. Yukarıdaki arkadaş ‘niye aldın’ diye niye sormuyor? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bu kadar açık ve net. Gelecek buraya soracağız. O kişi kim?





VİCDANINIZ KABUL EDİYOR MU?

Bu bütçeden kim götürüyor? Dolardan ihale alanlar. Arkadaşlar, eve gittiğinizde çocuğunuza sorun, ‘bir ihale dolarla verilir mi’ diye sorun. Niye dolarla ihale yapıyorsunuz? 7 liradan 14 liraya çıkıyor. Kim kazandı? Dolarla ihale alan kazandı. Para, fakir fukara ve ‘Beşli Çete’ye gidiyor. Bunu Allah aşkına sizin vicdanınız kabul ediyor mu? Haydi dolarla ihale aldın. İnsaf. Güvenceyi de dolarla veriyorsun.





SENİN İÇİŞLERİ BAKANIN YOLSUZLUK DOSYALARINA EL KOYDU

Belediyeleri öğrenmek istiyorsan 30’a yakın yolsuzluk dosyasına el koydu. Senin İçişleri Bakan’ın 25 dosyaya ‘ben bakacağım’ dedi. ‘Ne oldu bu dosyalar’ diyeceksin. Diyemezsin. Siyasi Ahlak Kanunu gelecek.





BUNLARIN YATACAK YERİ YOKTUR

Bu bütçede toplayacağımız vergiler 1 trilyon 258 milyar. 2 trilyon dış borçta artış var. Kime vereceğiz? Londra’daki tefecilere, burada dolarla ihale alanlara. Garip gurebadan alınan paranın bir avuç tefeciye gitmesi demektir. Bunların yatacak yeri yoktur. Dolarla borçlandıysanız Amerika’daki enflasyonu, avroyla borçlandıysanız Avrupa’daki enflasyonu sırtımıza yıkarlar. Bu millet Avrupa’daki enflasyonu niye çeksin? Bu doların yükselmesi kime yarıyor? Dolarla rüşvet alanlar, 10 bin dolar rüşvet alanlar. Rüşvet alan kişiler, büyükelçi olarak atandı. Haksızlık yapandan rüşvet alandan büyükelçi olur mu?”





(AKP sıralarından uzun süreli tepkilerin gelmesi üzerine) Rahatsız oldular biliyoruz.





ŞEYTANIN AKLINA GELMEZ, BUNLARIN AKLINA GELİR

Öyle bir noktaya getirdiler ki. Uyuşturucu baronlarını mahkemeden kurtardılar, hapishanelerden kurtardılar. Hiçbir cumhuriyet savcısı harekete geçmedi. Amerika’daki, AB’deki enflasyonun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına yıkılmasından rahatsız olmanızdan da memnun oldum. Şeytanın aklına bile gelmez. Ama bunların aklına gelir. Devlet dediğiniz; adaletle, liyakatle yönetilir. Devlette paralel yapı oluşturdular. Siz paralel yapıdan şikâyet ediyordunuz. Bir İçişleri Bakanı var bir de sarayda var, bir Merkez Bankası Başkanı var bir de sarayda var…





BUNLAR HELE HİÇ YAPAMAZ, SIRTLARINI BARONLARA DAYAMIŞLAR

Uyuşturucu baronlarına arka çıktılar. Avrupa uyuşturucu raporundan okuyorum, ‘Türkiye uyuşturucu yüzünden 30 yaş altı ölümlerin en çok olduğu ülke. Dünyadan haberiniz yok. Tebdili kıyafet yapın. Bir gezin. Uyuşturucu belasının ne hale getirdiğini görün. Siz yapamazsınız. Bunlar hele hiç yapamaz. Sırtlarını baronlara dayamışlar. Hiç yapamazlar. Biz yapacağız. Zindaşti’yi kim çıkardı? Kim çıkardı? Tonlarca kilolarca kokain yakalanıyor. Savcı cesaret edip soruşturma açamıyor. Haberiniz yok mu? Söylemediniz mi? Mersin Limanı’nı bilmiyor musun? Bu desteği verdiğiniz sürece Türkiye’yi uyuşturucu bataklığına sürüklersiniz. Uyuşturucu konusu ortak olmak zorunda. Uyuşturucu baronlarının milyar dolarlarını Türkiye’ye getirmek içi kara parayı aklamak için özel yasalar çıkarırsanız Türkiye Cumhuriyeti itibarına darbe vurursunuz. ‘Yok efendim ne yakalanması.’ Gidin fakir fukaraya bakın. Önce alıştırıyorlar sonra torbacı yapıyorlar. Emniyet ile konuştunuz mu? Biz konuştuk. Hayret ediyorum. Dünyadan bu kadar bihaber insan nasıl konuşur, bir de uyuşturucu konusunda.





BU KİŞİNİN UÇAĞINA İÇİŞLERİ BAKANI DA BİNDİ

Adaleti de bitirdiler. Bir adamın önce mal varlığına el koyuyorsunuz, sonra serbest bırakıyorsunuz sonra mal varlığından hacizleri kaldırıyorsunuz, sonra yurt dışına çıkış yasağını kaldırıyorsunuz ve adam kaçıyor. Bu kişinin uçağına İçişleri Bakanı da bindi. Bunlardan çok adam bindi. Bunlar koruyorlar. Siz sanıyor musunuz ki biz hiçbir şeyi araştırmıyoruz. Bu devlette büyük insanlar var, bayrağını ve vatanını seven insanlar var.





(AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın laf atması üzerine) Arkadaşlar Yeliz konuşuyor.





SİZLER VATANDAŞLA KONUŞAMAZSINIZ

Bu memlekete adalet ya gelecek ya gelecek. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunacağım. Sizler savunamazsınız. Sizler vatandaşla konuşamazsınız. O yüzden size ‘tebdili kıyafet yapın’ dedim.





ASELSAN’I MI SATACAKSINIZ

‘Katarlılar gelecek.’ ASELSAN’ı mı satacaksınız? Sattırmayacağız. Nerede tank? Ethem Sancak’a mı güvendiniz. Ethem Sancak mı tank yapacak. Bu bütçeye ‘hayır’ diyeceğiz. 83 milyona kumpas kuran bu bütçeye ‘hayır’ diyeceğiz.





YALVARDI YAKARDI PUTİN’E

Tezkereyi de konuşuruz. Ya senin Genel Başkan’ın 33 askerimiz şehit olduğu zaman hesabını sordu mu? Yalvardı yakardı Putin’e. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bekletiliyor. Sizin vicdanınız sızlamadı mı? Ben rahatsız oldum, siz olmadınız mı? Bunları göndereceğiz. Gideceklerini bunlar da çok iyi biliyor.





İHALEYİ ALANDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİZ

Niye bağırıyorsunuz. Eve gidince akıl bali çocuğunuza sorun. Allah aşkına. Geleceksiniz buradan konuşacaksın. Bunlar ne ettiklerini gayet iyi biliyorlar. Neden diyeceksiniz. Antalya dış hatlar terminalinin ihalesini yapıyorlar. Niye şimdi yapıyorsunuz? O terminalin ihalesini alanın burnundan fitil fitil getireceğiz. Siz tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyamazsınız. Siz tefecilerin yanındasınız. Bu kardeşiniz fakirin fukaranın, apartman görevlisinin işsizin yanında. Bu bütçe kabul edilsin, ne olacağını göreceksiniz. Sayın başkan çok teşekkür ederim, arkadaşlar (laf atanları kastediyor) konuşmaya devam edebilirler.”





AK PARTİ İTİRAZ ETTİ, CHP’Lİ ÖZEL AÇIKLIK GETİRDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada “Dolarla borçlandıysanız Amerika’daki enflasyonu, avroyla borçlandıysanız Avrupa’daki enflasyonu sırtımıza yıkarlar” ifadelerini kullanırken; bir elini diğer elinin sırtına vurması üzerine AKP’liler tepki gösterdi. AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın itirazı üzerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Görmedim, videolardan izleyeceğim” diyerek 5 dakika ara verdi. Verilen arada Şentop ve partilerin grup başkanvekilleri kürsü arkasındaki başkanlık odasında o anlara ilişkin görüntüleri izlediler. Aranın ardından Şentop, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e söz verdi.





Özel, şunları söyledi:





“Dışarıdan alınan dünya kadar dolar borç alındı ve sırtımıza yüklendi’ şeklinde, eliyle elinin sırtına vurmak suretiyle anlamı kuvvetlendirici bir, bunu sesle birlikte görüntüyü değerlendirdiğimizde gördük. Bu konuda CHP olarak şunu ifade etmek isteriz, Genel Başkanın orada, sırtımıza bu yükü yükledinizde göstermiş olduğu cümle, vücut dilinin hiçbir gruba ve Meclis’e yönelik bir davranış olmadığı, doğrudan hepimizin kürsü konuşmalarında kullandığı vücut dilinden bağımsız olmadığını ifade ederiz. Bu tür davranış ve hareketlerde durum değerlendirilirken, kişinin karakteriyle mütenasip olup olmadığına bakıldığında Sayın Genel Başkanımızın hiçbir gruba ya da Meclis’e yönelik böyle bir davranışta bulunmayacağı… Tüm grupların ve riyaset makamının bilgilerine sunarız."

CHP’li Özgür Özel’in konuşmasının ardından AK Parti grup sözcüleri de itirazlarını sürdürmediler.





TBMM Başkanı Mustafa Şentop, daha sonra AK Parti Grubu adına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’u kürsüye davet etti.