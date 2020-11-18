Kılıçdaroğlu Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu

Kılıçdaroğlu mafya lideri hakkında kısa konuşurken "çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez" dedi.





Avukatı Celal Çelik'se, Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.







Çelik, "'Mafya Bozuntusu' tanımlamasına muhatap, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında; Hakaret ve Tehdit suçlarından suç duyurusunda bulunduk. Seviyesizliğin hesabını soracağız!.." dedi.





?Organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla yargılanıp hüküm giyerek 16 yıl cezaevinde kalan, nisan ayında da infaz düzenlemesiyle tahliye olan Çakıcı, dün Twitter hesabından yayınladığı açıklamada CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır ifadeler kullanmıştı.



