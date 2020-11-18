Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu /18 Kasım 2020 13:47

Kılıçdaroğlu Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alaattin Çakıcı'nın tehdidine ilişkin ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu, "Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Kılıçdaroğlu mafya lideri hakkında kısa konuşurken "çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez" dedi.

Avukatı Celal Çelik'se, Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Çelik, "'Mafya Bozuntusu' tanımlamasına muhatap, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında; Hakaret ve Tehdit suçlarından suç duyurusunda bulunduk. Seviyesizliğin hesabını soracağız!.." dedi.

?Organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla yargılanıp hüküm giyerek 16 yıl cezaevinde kalan, nisan ayında da infaz düzenlemesiyle tahliye olan Çakıcı, dün Twitter hesabından yayınladığı açıklamada CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır ifadeler kullanmıştı.

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