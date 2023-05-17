Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından yeni bir açıklama daha yaptı.







"ÇAKMA DÜNYA LİDERİNE..."

Twitter'dan bir video paylaşan ve yurttaşları sandıklara sahip çıkmaya davet eden Kılıçdaroğlu, "Daha düne kadar BOP'un eşbaşkanı olan, şimdilerde ise kapısında elpençe divan durduğu Rusya'nın güdümüne giren çakma dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız" dedi.





"KADINLARI DOMUZ BAĞIYLA KATLEDENLERE..."

CHP lideri, "Kadınlara eşya gibi bakıp, onları eşya gibi sahiplendireceğini söyleyenlere, kadınları domuz bağıyla katledenlere, küçücük çocuklara, evlatlara göz koyanlara vatanımızı bırakmayacağız" diye konuştu.





Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:





"Buradan herkese sesleniyorum. Biz bu vatanı sokakta bulmadık.





10 milyon düzensiz mülteciyi içimize sokan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Sınır namustur. Böyle söyledik. Namusumuzu korumaktan aciz, her gün akın akın damarlarımıza sızan bu başıbozuk insan selini seyreden, yarın bir gün 10 milyondan 30 milyona çıkıp bekamızı tehdit edecek bu mülteci akını karşısında ithal oy ümidi uğruna kılını kımıldatmayanlara vatanımızı bırakmayacağız.





Kadınlara eşya gibi bakıp, onları eşya gibi sahiplendireceğini söyleyenlere, kadınları domuz bağıyla katledenlere, küçücük çocuklara, evlatlara göz koyanlara vatanımızı bırakmayacağız.





Daha düne kadar BOP'un eşbaşkanı olan, şimdilerde ise kapısında elpençe divan durduğu Rusya'nın güdümüne giren çakma dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız.





On binlerce vatandaş depremde canından olurken, korkusunda deprem sabahı askere dur emrini veren, insanlar enkaz altında yardım beklerken kan satan, çadır satan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız.





Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarını işine geldi mi Kürt, işine gelmedi mi PKK'lı, işine geldi mi mütedeyyin, işine gelmedi mi F...'cü diye yaftalayan bu zihniyetine vatanımızı bırakmayacağız.





Vatanını seven sandığa gelsin. Bu vatanın gerçek sevdalıları, bedel ödeyenler, türlü yalanlarla, yanlış algılarla, sureti muhalefetten görünenlerle sizi oyalamak istiyorlar. Ve siz gençler, ayağa kalkın, ayağa. Ölü toprağını atın üzerinizden! Vatanını seven sandığa gelsin. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Mutlaka!"





