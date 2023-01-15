Kılıçdaroğlu canlı yayındayken Tv100 neden 'SADAT' reklamı yayınladı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tv100'de 'Haftanın Panoraması' programında gazeteci Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu konuşurken ekrana alt bantta SADAT’ın reklamı yayınlandı. Söz konusu reklamda, SADAT'ın "Stratejik danışmanlık, eğitim ve lojistik..." gibi çeşitli hizmetlerinin sıralandığı görüldü.
SADAT reklamının yayınlanmasının ardından birçok izleyici sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Tepkiler sonrası Tv100 Genel Yayın Yönetmeni Alican Değer açıklamalarda bulundu.
Uğur Dündar ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Değer, hatanın reklam servisinin siyasi bilgi eksikliğinden kaynaklandığını belirtti.