Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu cephesinden flaş açıklama: Kurultayda aday mı olacak? /11 Ağustos 2024 11:35

Kılıçdaroğlu cephesinden flaş açıklama: Kurultayda aday mı olacak?

CHP’de eylül başında yapılacak tüzük kurultayı öncesi bir Kılıçdaroğlu iddiası ortaya atılmış, Kılıçdaroğlu’nun kurultayı seçimli kurultaya çevirmek için hazırlıklar yaptığı öne sürülmüştü. Bu iddialar reddedilirken CHP'li bir isim Kılıçdaroğlu hakkında çıkan iddialara dair açıklama yaptı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 4-9 Eylül tarihleri arasında tüzük kurultayına gidecek. Parti içinde yaşanan lider ve kadro değişiminin ardından, ilk seçimde birinci parti olan CHP, seçimden bu yana yapılan anketlerde de birinci çıkıyor.

Tüzük kurultayında belediye başkan adayı ve milletvekili belirleme sürecinde birtakım değişiklikler yapılması bekleniyor. Ayrıca Parti Meclisi (PM) sayınında da artış bekleniyor. Uzun dönem görev yapan yöneticilerin da görev süresinin 3 dönemle kısıtlanması da konuşulan konular arasında. Gölge Kabinede görev alan kişilerin ise milletvekili adayı olmaması gerektiği de savunuluyor.

Kurultay öncesi eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için kurultayı günü geldiğinde bunu seçimli kurultaya dönüştürmek için hazırlıklarını sürdürdüğü de gelen iddialar arasındaydı. Kılıçdaroğlu hakkında çıkan bu iddialara hala tartışma konusu olurken, Kılıçdaroğlu’nun yakın ekibinden bu iddialara açıklama geldi.

Duvar’da yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar bu iddiayı reddederken bir partili, “Böyle bir girişim de böyle bir düşünce de yok. Yeni parti yönetiminin bir kredisi vardır. Bu kredi bitmemiştir. Bize düşen bu süreçte eksik, yanlış gördüğümüz konularda uyarmaktır. Bu da partili kimliğin gereğidir. Ancak kimi kanallardan sürekli gerçek dışı iddialar gündeme getiriliyor. Burada amaç ancak Kılıçdaroğlu’nu yıpratmak olabilir. Bu doğru bir tutum değil” dedi.
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