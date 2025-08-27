Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu cephesinden flaş kurultay çıkışı: 'Kaçmak olmaz' /27 Ağustos 2025 09:23

Kılıçdaroğlu cephesinden flaş kurultay çıkışı: 'Kaçmak olmaz'

Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar, CHP'li belediye başkanlarının istifası ve kurultay davasına ilişkin konuştu. Kaynakların aktardığına göre istifa görüntülerinin iyi olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, kurultay davası iptal edilmesi ihtimaline ilişkin “Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz” görüşünde.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklardan tv100’e ve 'Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım' programına özel açıklama geldi. Açıklamada Kılıçdaroğlu’nun Çerçioğlu’nun istifasıyla başlayan süreç ve sonrasında gelen istifa görüntülerini iyi değerlendirmediğine yer verildi.

'GÖRÜNTÜYÜ KİM ÇIKARIYOR BAKMAK LAZIM'
Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar tv100’e özel şu ifadeleri paylaştı: "Çerçioğlu’nun istifası ile başlayan CHP’li belediye başkanlarının istifa ettiği görüntü iyi bir görüntü değil, görüntüyü kim çıkarıyor ona bakmak lazım. Yerel yönetimlerden sorumlu kişilerin belediye başkanlarıyla sıkı bağ kurması gerekiyor. Göle Belediye Başkanı ilçesine hizmet götürmek istiyordu, partisinden destek istemesi kadar doğal bir şey yok. Bazı büyükşehir belediyelerinde sorun olduğu duyumları alınıyor."

KURULTAY ÇIKIŞI
Kaynakların aktarımına göre Kılıçdaroğlu kurultay davasını basından takip ediyor, dosya ile özel olarak ilgilenmiyor. Kaynaklara göre Kılıçdaroğlu kurultay davası iptal edilirse “Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz” görüşünde. Ayrıca Genel Merkez’den Kılıçdaroğlu’na gelen bir görüşme talebi yok. Kılıçdaroğlu talep gelirse "Özel ile görüşürüm" diyor. Kaynakların anlatımına göre Kılıçdaroğlu’nu en çok üzen şey partinin adliye koridorlarına düşmüş olması.
