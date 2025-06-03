Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu 'CHP'ye kayyım' tartışmaları gölgesinde konuştu: Neden ifade vermedi? /03 Haziran 2025 12:11

Kılıçdaroğlu 'CHP'ye kayyım' tartışmaları gölgesinde konuştu: Neden ifade vermedi?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin hazırlanan iddianame sabah saatlerinde kabul edildi. CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, "Partimi, Cumhuriyeti kuran partiyi adliye koridorlarında konuşmam, partimi adliyede tartıştırmam" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nda 12 kişi hakkında 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 kişi hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde düzenlenen "oylamaya hile karıştırma" suçlamasıyla 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlamıştı. 

İddianame, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Mahkemenin, tensip zaptını hazırlamasının ardından duruşmanın gün ve saati belli olacak.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay davası hakkında açıklama yaptı.

"O NEDENLE İFADEYE GİTMEDİM..."
Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya konuşan Kılıçdaroğlu, "Partimi, Cumhuriyeti kuran partiyi adliye koridorlarında konuşmam, partimi adliyede tartıştırmam" dedi.

Kılıçdaroğlu, "O nedenle ifadeye gitmedim, gitmem" ifadelerini kullandı.
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