Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu çifti trafik kazası geçirdi /09 Aralık 2024 17:44

Kılıçdaroğlu çifti trafik kazası geçirdi

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, dünürleri Orhan Nadir’in cenazesine katılmak için Antalya’ya giderken makam aracıyla trafik kazası geçirdi. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, araçta hasar oluştu.

SHABER3.COM

Önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden dünürleri Orhan Nadir'in cenazesine katılmak için makam aracıyla Antalya'ya yola çıktı.

Gazeteci Gökhan Özbek'in aktardığına göre, Kılıçdaroğlu çifti Antalya’ya giderken trafik kazası geçirdi. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, araçta maddi hasar oluştu.

CENAZEYE KATILDILAR

Kılıçdaroğlu çifti daha sonra cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının ardından Nadir'in cenazesi toprağa verildi. Nadir'in ailesi ve Kemal Kılıçdaroğlu da taziyeleri kabul etti.

Kılıçdaroğlu çifti, cenaze töreni sonrası Ankara’ya hareket etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu çifti trafik kazası geçirdi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:01:59