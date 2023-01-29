Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tarihi duyurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV’de katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.





AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yaptığı birçok açıklamada seçim tarihinin 14 Mayıs olacağına işaret etti. Kılıçdaroğlu, Altılı Masa olarak erken seçim kararına tepkilerinin nasıl olacağını şöyle anlattı:





"6 Nisan'a kadar olursa buna destek veririz diye düşündük. Parlamento 6 Nisan'da bir karar alır, biz de o karara saygı duyarız, eski seçim yasasına göre seçimler yapılır diye düşündük. Erdoğan, 'Hayır ben daha sonra yapacağım' derse altı lider de buna destek vermeyeceğini kamuoyuna açıkladı. Erdoğan kendi istediği bir atmosferde seçimlerin yapılmasını istiyor. Biz iktidar olunca yapacağımız dediğimiz şeyleri Erdoğan yapmaya başladı.



