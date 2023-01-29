Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tarihi duyurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV’de katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yaptığı birçok açıklamada seçim tarihinin 14 Mayıs olacağına işaret etti. Kılıçdaroğlu, Altılı Masa olarak erken seçim kararına tepkilerinin nasıl olacağını şöyle anlattı:
"6 Nisan'a kadar olursa buna destek veririz diye düşündük. Parlamento 6 Nisan'da bir karar alır, biz de o karara saygı duyarız, eski seçim yasasına göre seçimler yapılır diye düşündük. Erdoğan, 'Hayır ben daha sonra yapacağım' derse altı lider de buna destek vermeyeceğini kamuoyuna açıkladı. Erdoğan kendi istediği bir atmosferde seçimlerin yapılmasını istiyor. Biz iktidar olunca yapacağımız dediğimiz şeyleri Erdoğan yapmaya başladı.
Ama halk bunun farkında. Erdoğan bunu kendi iradesiyle yapmadı. Bizim baskımız, söylemlerimiz, baskın çıkmamız üzerine, halk tarafından da baskı gelince bunları yaptı. Hazirana doğru atarsa, enflasyon her ay yükseliyor. Dolayısıyla yaptığı zamların bir anlamının kalmadığını herkes görecek. Bu sürece ya da bu anlayışa kendini hapseden birisinin seçimi kazanma şansı yoktur.
"YSK'DA MİLİTAN YARGIÇLAR OLDUĞUNU HERKES BİLİYOR"
Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığını koyması konusunda açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Anayasa açık. Anayasa hukukçuları üçüncü kez aday olamaz diyor. Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurular olacaktır ama kabul edilmeyecektir. Çünkü YSK üyelerini kendisi belirledi aslında. Yargının yargı olmaktan çıktığını aklı başında olan herkes biliyor" ifadelerini kullandı.
"ERDOĞAN SIFIRLAMAK KONUSUNDA BİR NUMARALI UZMANDIR"
Erdoğan, Denizli Çevre Yolu 2. Kısım ve Honaz Tüneli, TOKİ 1449 Konut 50 Dükkan, Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "2018 seçimleriyle birlikte yeni yönetim sistemine geçtik. Kronometre sıfırlandı. 2018'de seçilen Cumhurbaşkanı yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanıdır" şeklinde yanıt verdi. Kılıçdaroğlu programda yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın bu sözlerine, "Kronometreyi sıfırlamanın ne olduğunu Erdoğan çok iyi bilir. Sıfırlamak konusunda bir numaralı uzmandır" yanıtını verdi.
'Devletin tek kişinin eline teslim edilmesi beka sorunudur'
Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin tek bir kişinin eline teslim edilmesi bir beka sorunudur. Hayatımızın her alanında sorun çıkmaya başladı. Dış ve iç politikada sorun var mı var. Parlamento'nun iradesi var mı var. Saray her şeye hakim mi hakim. Yargıtay, devletin kurumlarında çürüme var mı var. Çürüme o boyutlara ulaştı ki rüşvet alandan büyükelçi atanır hale geldik" sözlerini dile getirdi.
ADAYLIK TARİHİ 13 ŞUBAT
Kılıçdaroğlu programda Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta açıklanacağını, seçim için yol haritasını söz konusu cumhurbaşkanı adayının anlatacağını bildirdi. "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı siz misiniz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Her parti doğal olarak kendi liderini cumhurbaşkanı adayı olarak görmek ister. CHP'liler de kendi genel başkanlarını cumhurbaşkanı adayı olarak görmek ister. Ama burada aslolan altı liderin oturup ortak karar vermesidir" cevabını verdi.