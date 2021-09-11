Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu da sokak uyarısı yaptı: Hepimiz sakin olacağız, sandığı bekleyeceğiz /11 Eylül 2021 23:39

Kılıçdaroğlu da sokak uyarısı yaptı: Hepimiz sakin olacağız, sandığı bekleyeceğiz

Organize suç örgütü lideri Sedet Peker’in “sokaklardan uzak durun” çağrısının ardından, sokaklarla ilgili bir çağrı da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Kılıçdaroğlu, “Sokağa inmenizi sağlamak için tahrik edebilirler. Hepimiz sakin olacağız, sandığı bekleyeceğiz” dedi.

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 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sokak uyarısı yaparak, “Sokağa inmenizi sağlamak için tahrik edebilirler, hepimiz sakin olacağız” dedi.

SOKAĞA İNMENİZİ SAĞLAMAK İÇİN TAHRİK EDEBİLİRLER
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çeşme’deki Cumhuriyet Meydanı’nın açılış törenine katıldı. Buradaki konuşmasında amaçlarının Türkiye’ye huzur ve demokrasiyi getirmek olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyetin 100. yılında güzel cumhuriyetimizi gerçek anlamda demokrasiyle taçlandıracağız. Sizden sadece sabır istiyorum, sabırla bekleyin. Sokağa inmenizi sağlamak için tahrik edebilirler, hepimiz sakin olacağız, sandığı bekleyeceğiz ve bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz” dedi.

PEKER DE ART ARDA SOKAKLARDAN UZAK DURUN UYARISI YAPMIŞTI
Mayıs ayından itibaren sosyal medya üzerinden ifşaatlarda bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker de halkı sokaktan uzak durmaları konusunda uyardı. Birkaç videosunda sokaktan uzak durulması çağrısını yineleyen Peker’in bu açıklaması, ’15 Temmuz gibi bir tezgah planlanıyor ve Peker kendisini sevenleri bundan uzak tutmaya mı çalışıyor?’ sorularını akıllara getirdi. Peker 2019 seçimleri öncesinde ise silahlanma çağrısı yapıp, “Devletimiz ‘sokağa çıkın’ derse sokağa çıkarız” demişti.
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