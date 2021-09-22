Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu’dan Bahçeli’ye HDP yanıtı /22 Eylül 2021 20:13

Kılıçdaroğlu’dan Bahçeli’ye HDP yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘HDP’yi meşru organ görmek demek, PKK’yı muhatap almak demektir. CHP yönetimi siyasi ikbal ve istikbalinin çürük şifrelerini Kandil mağaralarının pespaye karanlığında bulmak üzere harekete geçmiştir” sözlerine yanıt verdi.

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Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin bütün sorunlarını dostlarımız ile birlikte çözeceğiz. Sorunlar ile boğuşan değil nefes alan bir Türkiye'ye ihtiyacımız var" dedi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"HDP'nin TBMM Başkanvekilliği yaptığı zaman el kaldırıp söz istemesinler. El kaldırıp söz istiyorlarsa nasıl istiyorlar? Biraz mantık olur. Söylediğiniz şeylerin mantığı olur. O mantık içinde hareket edersiniz. Kimseyi ötekileştirmek gibi bir niyetimiz yok. Bu ülkede 83 milyon huzur içinde yaşasın istiyoruz.

Onu düşmanlaştır, bunu düşmanlaştır, kamplaştır... Bu kadar dert varken bunların başka derdi mi yok? O kadar çocuk yatağa aç giriyor. Sen 20 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetiyorsun yurt sorununu çözemiyorsun. Şimdi kalkıp bana laf ediyorsun, istedikleri lafı etsinler. Yine söz veriyorum, bu ülkenin bütün sorunlarını dostlarımız ile birlikte çözeceğiz. Sorunlar ile boğuşan değil nefes alan bir Türkiye'ye ihtiyacımız var.”

Kemal Kılıçdaroğlu, "Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz" demişti.
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