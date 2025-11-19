Kılıçdaroğlu destekçisi vekillerden CHP yönetimine ‘bildirili’ uyarı

Özgür Özel’in genel başkanlığa seçildiği kurultay hakkında açılan dava kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden parti başına geçmesi talep edildi. Ancak mahkeme, “mutlak butlan” talebini reddederek Özel ve mevcut yönetimin görevine devam etmesinin önünü açtı.





Süreçlerin baş döndürücü bir hızla ilerlediği, İBB iddianamesinin yazıldığı günlerde CHP içinde yeni bir tartışma patlak verdi. Bazı milletvekillerinin Özgür Özel’e yönelik eleştirilerini içeren bir mektup hazırladığı ortaya çıktı.





Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hazırlanan bildiri tartışma konusu oldu. Bildiriye 10 milletvekilinin imza koyduğu belirtildi.Yerel seçimlerin ardından yürütülen operasyonlarda birçok belediye başkanı tutuklandı. Aralarında cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu isimlerin cezaevlerinde tek kişilik hücrelere konuldu. Bu süreç, kamuoyunda gerilimi artırdı.İktidara yakın medya organları, söz konusu mektubun 20’den fazla milletvekili tarafından imzalandığını öne sürdü. Mektupta, sahada bazı sorulara yanıt vermekte zorlandıkları belirtilerek “iftiralara maruz kalan partililerin muhakeme sürecine tabi tutulması” talep edildi.Ancak gazeteci Şaban Sevinç, tartışma yaratan bildiride yalnızca 10 milletvekilinin imzası bulunduğunu açıkladı.İmza attığı ifade edilen milletvekilleriŞaban Sevinç’in aktardığı liste şöyle:Gamze Akkuş İlgezdiMahir PolatOrhan SarıbalMustafa AdıgüzelRıfat NalbantoğluSevda Erden KılıçHüseyin YıldızHasan Ufuk ÇakırHasan ÖztürkmenDeniz DemirBildirinin metni şöyle:“Bizler Milletimizin iradesine vekalet verdiği, devletin ve milletin ali menfaatlerini korumak uğruna namus ve şeref sözü vermiş, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluş felsefesine ve ilkelerine bağlı milletvekilleriyiz.Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün kurduğu partimizin Genel Başkanı olarak, partimizin kuruluş kodlarını korumak ve büyük önderimizden kalan emaneti sonraki nesillere tertemiz bir miras olarak bırakmak hepimizden çok sizin görevinizdir.Sayın Genel Başkanım,Hem kamuoyunda hem de saha çalışmalarımızda tekrarla ve ısrarla bizlere sorulan bazı sorulara cevap vermekte zorlanıyoruz. Partimizin kurumsal kimliğini korumak ve yıpratıcı tartışmalardan uzak tutmak için, aşağıda ifade ettiğimiz üç hususu dikkate almanızı ve gereğini yapmanızı takdirlerinize sunuyoruz.Bazı Genel Başkan Yardımcılarının ve milletvekillerinin isimleri de somut bir şekilde belirtilerek, kendisinden yüklü rüşvetler alındığı iftirasını atan Aziz İhsan Aktaş isimli müteahhite iftira davası açılması,Ciddi iddia ya da iftiralara maruz kalan partililerin konumu ve görevi ne olursa olsun, parti içinde bir muhakeme sürecine tabi tutulması ve bunun için gerekirse bir heyet kurulması,Bu süreçte itirafçı ya da iftiracı konumda olup birçok belediye başkanımızın ya da partilimizin cezaevinde tutulmasına ve partimizin zan altında kalmasına neden olan kişilerin halen parti üyeliği devam edenlerin ilişkilerinin kesilmesi.