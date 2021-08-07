Kılıçdaroğlu: Devleti acz içine sokan sarayda oturan kişidir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV’de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





Türkiye’deki bazı bölgelerde yaşanan yangınlara ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, THK’nın yangın söndürme uçaklarının kullanılmaması konusunda hükümeti eleştirdi.





İki yıldır THK’nin yangın uçaklarının yangın söndürmede kullanılmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Köylerde Orman Genel Müdürlüğü, orman köylülerinden her yılın başında mükellefler seçiyor. Yangın çıktığı an müdahale ediyorlar, son 2 yıldır bu da yok. THK mecburen pilotları göndermek zorunda kalıyor. Uçakta hangarda kalıyor. Bunları sormak ne zamandan beri kutuplaşma oldu? THK’nın şu anda çalışan hem uçak hem helikopter var. Sivil Havacılık’ın kriterlerini taşımayan uçakları var. Destek sağlanabilirse bu uçakları da kullanabiliriz deniliyor. Biz bu kuruma sahip çıkmamız gerektiğini söyledim. Orman Bakanı’nın ormandan haberi yok.” dedi.





“THK bu toplumun gözbebeğidir. Kuruluşundan bu yana orman yangınlarıyla en tutarlı mücadeleyi yapan kurum” diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “THK’yı bu duruma kim getirdi? Bugüne kadar başarıyla görev yapan kurumu kim getirdi bu noktaya? Sayın Bülent Arınç, ‘THK bu hale nasıl geldi, DDK harekete geçsin’ diye. Böyle bir rezalet Türkiye Cumhuriyet tarihinde hiç yaşanmadı. THK’da bu iktidar döneminde büyük yolsuzluklar var. 80 milyon dolar kredi almışlar. THK’nın geliri ne? Gayrimenkullerden kira. 80 milyon dolar nereye harcandı? Bilen var mı, denetleyen var mı?” ifadelerini kullandı.





‘HELP TURKEY’E SORUŞTURMA AÇILMASI





Sosyal medyada yapılan “Help Turkey” paylaşımları sonrası başlayan tartışmalara da değinen Kılıçdaroğlu, “Hükümetin yetersizliği vatandaşı isyan ettirdi” dedi.





Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Ölen insanlar var, canlılar var. Önce RTÜK’ü devreye soktular. Uçak yok, helikopter yok. Azerbaycan’a gittiler, Rusya’ya telefon ettiler. Vatandaş sen böyle yapacağına ben de açayım bir şey isteyen göndersin dedi. Devleti acz içine sokan sarayda oturan kişidir. Orman yangınlarını söndürecek kurumları felç ettiler.”



