Kılıçdaroğlu: Erdoğan ailesi 5 kuruş vergi ödemiyor





Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin Man Adası'na para yolladığına dair iddialarını yineledi.





Erdoğan’ın konuyu yeniden gündeme getirdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ailesi Man Adası'ndaki kumpas dolayısıyla 5 kuruş vergi ödemiyor. Ben bunları söyleyince 'yeniden tazminat davası açacağız' diyorlar. Açmazsanız namertsiniz. Ben bütün davaları kazanacağım" dedi.





Hürriyet gazetesinde çalışan 45 gazetecinin işten atılmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Onların hakları, aileleri var. Yağmurdu, kıştı haber peşinde koştular. Haklarını ver. İşten atıyorum. Kıdem tazminatı yok. Niye yok?" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, emekçilerin haklarının verilmesini istedi.





'Birdenbire hayırcı oldular, CHP saflarına katıldılar'

Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret 2020 lira. Son bir yılda gıdaya yüzde 54, elektriğe yüzde 71, doğalgaza yüzde 58 zam geldi. Yıllık enflasyon da 22.58. Asgari ücretin 2 bin 600 lira civarında olması gerekiyor" diye konuştu.





Erdoğan'a termik santrallerle ilgili düzenlemeyi veto ettiği için teşekkür eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:





"Kanun görüşülürken bizim önerilerimizi dinlemediler. Şimdi Erdoğan bunu veto etti. Bunun için teşekkür ediyorum. Ama burada el kaldırıp, bu illa geçsin diyenler birdenbire döndüler ‘bravo reis, yaşasın reis’ demeye başladılar. Birdenbire hayırcı oldular, CHP saflarına katıldılar."





'Man Adası belgelerinin tamamı doğru'

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





Bir süredir unuttuğumuz ama geçen salı günü Erdoğan'ın hatırlattığı bir olaya değinmek isterim. Demişti ki 'Man Adası konusunda Kılıçdaroğlu mahkemeye gitti ve tazminata mahkum oldu.' Yine söylüyorum, kullandığım tüm belgeler yüzde yüz doğrudur. Zaten kimse de bunları yalanlamadı. Erdoğan'a teşekkür ediyorum tekrar bu konuyu gündeme getirdiği için.



