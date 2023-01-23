Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın aday olup olmamasıyla ilgilenmiyoruz

“Diyelim ki ses çıkardık, nereye gidecek? Yüksek Seçim Kurulu'na. O üyeleri atayan kim, Erdoğan. Verdiği karara kim itiraz edecek? İtiraz edeceğin hiçbir yer yok. Anayasa Mahkemesi bile bakmıyor bu karara. Hatırlarsanız İstanbul seçimlerinde aynı zarfın içerisine dört tane oy pusulası koyuyorsunuz. Efendim üçü doğru, biri yanlış... Talimat geldi de onun için yaptılar. Dolayısıyla bizim Erdoğan'ın aday olup olmamasına kilitlenmek gibi bir düşüncemiz yok.”

Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, aday olur veya olmaz ama biz sandık güvenliğini sağlayarak seçimi almak ve Türkiye'yi demokrasi eksenine getirmek istiyoruz. Altı liderin hedefi o” dedi.Kılıçdaroğlu dün İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, ilin ilk belediye başkanı Leyla Atakan adına açtığı kütüphanenin açılışına katıldı.Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün haberine göre Kılıçdaroğlu burada, Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili niçin sessiz kaldığı yönündeki bir soruya şu yanıtı verdi:Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik davalar ve İmamoğlu'nun görevden alınması halinde CHP'nin ne yapacağına yönelik soruya ise “İnşallah böyle bir süreç yaşanmaz. Yaşanırsa cehennemin kapılarını aralamış olurlar. Ne yapacağımızı şimdi açıklayamam ama bu ifadenin ne anlama geldiğini herhalde üç aşağı beş yukarı tahmin edersiniz. Halkın oyuyla gelenin, talimat alan mahkemelerin kararlarıyla görevine son verilemez” yanıtını verdi.