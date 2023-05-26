Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın videosunu izletti: Bu video montaj değil /26 Mayıs 2023 20:46

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın videosunu izletti: Bu video montaj değil

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "İçinde bulunduğumuz koşullar karamsar bir atmosfer yaratmış durumda. Bizler hiç umutsuz olmadık, asla umutsuz olmayacağız ve kendi geleceğimizi kendimiz inşa edeceğiz" dedi.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Balkan buluşmasında konuştu.

Cumhurbaşkanlığı yarışında rakibi AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkan göçmenlerine ilişkin sözlerini içeren bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu, "Bu bir montaj videosu değil. Bizimle kucaklaşan kardeşlerimiz için söylenen sözler bunlar. Bugün kucaklaştığımız soydaşlarımıza kullanılan bu sözcükleri hiç kimsenin unutmasını istemem" dedi.

"ASLA UMUTSUZ OLMAYACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

İçinde bulunduğumuz koşullar karamsar bir atmosfer yaratmış durumda. Bizler hiç umutsuz olmadık, asla umutsuz olmayacağız ve kendi geleceğimizi kendimiz inşa edeceğiz.

Bir insan tarihine saygılı olur. Bir insan bu ülkenin kurucu aktörü Mustafa Kemal'e saygılı olur. Bu saygının temelinde bağımsızlık yatar.

Acılar çekildi, biliyorum. Balkanlar'dan gelenlerin hala günümüze kadar yansıyan acıları var. 20 yıldır iktidarda olan kişi Balkanlar'dan gelen vatandaşlarımız için ne dedi bakalım.

Bu bir montaj videosu değil. Bizimle kucaklaşan kardeşlerimiz için söylenen sözler bunlar. Bugün kucaklaştığımız soydaşlarımıza kullanılan bu sözcükleri hiç kimsenin unutmasını istemem. Gazi Mustafa Kemal'in 2 temel kuralı vardır. Siyasi ve ekonomik. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir der."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın videosunu izletti: Bu video... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:50:16