Kılıçdaroğlu: Erzurum'daki rezaletin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Kılıçdaroğlu, Erzurum'da yaşanan saldırısına ilişkin olarak "Elinde Türk bayrağı olan 7-8 yaşındaki bir çocuğa kim hangi gerekçeyle taş atar. Hangi vicdan sahibi buna evet der? Elinde taş olan kişiler bunu güvenlik güçlerinin gözetiminde yapıyorlar. Provokasyon biliyoruz. Kimleri yaptığını da biliyoruz" dedi.



Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın saldırıdan sorumlu olduğunu söyleyerek "Erzurum'un eski adı Doğu'nun Paris'idir. Erzurum bir anlamda ilk Meclis'in toplandığı yerdir. Yaşanılan tabloyu bir Erzurumlu'nun kabul edeceğini sanmıyorum. Yüzde yüz bize mi destek veriyor, hayır. Ama yine de hiçbir Erzurumlu kabul etmez. Bunların temel sorumlusu sarayda oturan kişidir" diye konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:



"Yarış ilk turda biter. Seçim meydanları güzel. Meydanlar demokrasi istiyor, ekonominin düzelmesini istiyor. Çıkış istiyor, umut istiyor, bahar istiyor. Sorunsuz hiçbir alanımız yok, saray hariç. Onun dışında her kesim sorunlardan çıkmak, kurtulmak istiyor.



ERZURUM SALDIRISI



Elinde Türk bayrağı olan 7-8 yaşındaki bir çocuğa kim hangi gerekçeyle taş atar. Hangi vicdan sahibi buna evet der? Elinde taş olan kişiler bunu güvenlik güçlerinin gözetiminde yapıyorlar. Provokasyon biliyoruz. Kimleri yaptığını da biliyoruz. Erzurum'un eski adı Doğu'nun Paris'idir. Erzurum bir anlamda ilk Meclis'in toplandığı yerdir. Yaşanılan tabloyu bir Erzurumlu'nun kabul edeceğini sanmıyorum. Yüzde yüz bize mi destek veriyor, hayır. Ama yine de hiçbir Erzurumlu kabul etmez. Bunların temel sorumlusu sarayda oturan kişidir.



Bu süreçte bir kez bile adını anmadım. Artık kutuplaşmadan bıkmadı mı yahu. Gideceğim diye canı yanıyor. Hayatımda duymadığım yalanları bu süreçte duydum. Bu kadar karalamaların olduğu bir seçim hatırlamıyorum. Cumhurbaşkanlığı makamı devletin sigortasıdır. Son başvurulan ve sorunların çözüldüğü makamdır. Bırakmışsınız orayı, devlet sahipsiz kaldı, asıl beka sorunu budur. Bunu yapanlar insan değildir. Bindirilmiş kıtalar gibi. Zaten sayıları da fazla değildi. Tahrik edenler kim, orayı yönetenler.



Ankara'dan talimat mı beklemesi lazım gözaltılar için. Bugün provokasyon kendi kendine yaptı, diyenler var. Onlar çıkıp Erzurumlulardan özür dileyecek. Polis neden müdahale etmedi? Polise dokunma talimatını kim verdi?



"İNCE'YE TEKLİF YAPILDI"



İnce'ye teklif yapıldı. Ayrıntılara girmek istemem. Hangi teklifler neler yapıldığı medyada da yer aldı. Benim Memleket Partisi'ni ziyaret ettikten sonra Engin Altay'ı Muharrem İnce'ye gönderdim.



Geçmişe yönelik yapacağımız sorgulama kul hakkı yiyenler, yolsuzluk yapanlar ile ilgilidir. Bununla ilgili tavrım son derece net. Kim olursa olsun babam bile olsa yolsuzluk yapmış ve ben göz yummuşsam ben devleti yönetemem.



Trump, ne dedi Erdoğan'a. Beni kızdırma senin mal varlığını açıklarım, dedi. Erdoğan tek kelime edemedi.



3 yıl içinde bu topraklar yoksulluğu bitireceğim.



"BUNLAR DAHA DÜNKÜ KURULUŞ"



Kandil'den Millet İttifakı'nı destekliyoruz açıklaması kimin işine yarar? Terör örgütü bunu söylüyorsa karşısındaki destekliyordur. Onlar daha dünkü kuruluşlar. Devleti bilseler bu hale gelmezlerdi. Terör örgütünün arkasına sığınarak bizi suçluyorlar. 85 milyona söz verdim. Türkiye cumhuriyetinin hiçbir vatandaşının yüzünü yere eğdirmeyeceğim cumhurbaşkanı olduğumda. Dünyada yapayalnız kaldık. Orta Doğu'da ne işin var? BOP Eş Başkanıyım dedi. Buyur başkan. Ne yapıyorsun sen? Düne kadar hakaret ettikleri adamların kapısına para dilenmeye gitti. En sonunda baktılar olmuyor uyuşturucu baronlarının paralarını getirdiler.



Terör bir insanlık suçudur. Nereden ve kimden gelirse gelsin. Terörle mücadele etmek bir devletin en meşru görevidir. Bugün yabancı bir gazeteye demeç verdim ve söyledim: Siz terör konusunda Türkiye'ye destek vermediniz. Silahlar sizden geliyordu. Ben söylerim ama onlar söyleyemezler. Terör örgütüne paralar nereden geliyor? Kim veriyor o paraları?



Dışişleri Bakanlığı'nı devre dışı bıraktılar. Rüşvet alan adamın büyükelçilikte ne işi var. İki kişi var böyle. Hayatı boyunca dış politika hakkında bir makale yazmamış kişileri büyükelçi yapıyorsun. Çıkaracağız Türkiye'yi buradan.



"HDP'NİN DESTEĞİNDEN MEMNUNUZ"



Bizim bir partiye söz verme şansımız yok zaten. Bütün görüşlerimiz mutabakat metninde var zaten. Boşu boşuna gereksiz bir tartışma gidiyor, yok masanın altı, yok masanın üstü. Bizim görüşümüz de net, HDP'nin dahil olduğu üçüncü ittifakın görüşü de net.



Bize destek veriyorlar, biz bu destekten memnunuz. Şu bize destek vermesin, o bize destek versin, öyle bir şey yok. Herkesin oyunu istiyoruz. TBMM yerel yönetimler kanunu kabul etmiş. Mecliste kabul edilen yasaya karşı çık diyorlar. DSP ve MHP'nin olduğu bir dönemde çıkan bir kanun. AB'ye tam üyelik sürecinde bu kanun kabul edildiğine göre Türkiye'nin yararına olduğu düşünülerek TBMM'de kabul edildi.



Hayatı boyunca tek bir ekonomi makalesi yazmamış kişi Merkez Bankası'na faizi indir talimatı veriyor. Kimsin sen ya! Devletteki bütün liyakatli kadroları çıkardılar ve devlet krizden çıkamıyor. Kamu bankalarının başına gelenlere bakın Allah aşkına! Devletin bankaları bir siyasi iktidarın sopası olarak kullanılabilir mi?



İletişim Başkanlığı görevlerini yapmıyor. Bunların tamamı devlet memuru. Kimlerle anlaştıklarını biliyoruz. Bu ülkenin hala namuslu devlet memurları var. Bunlar bu gidişin düzelmesi için bilgi veriyorlar. Devletin iletişim başkanlığının hackerlarla ne ilişkisi var. Ben sorumlu bir kişi olarak uyardım. Kaset varsa yayınlasınlar. Ellerinden tutan mı var.



17-25'in tamamı doğrudur. Davalar açıldı, kasetlerin tümünün mahkemeye gelmesini, incelensin istedim. Getirtmediler, korktular. 17-25'i anlatıyorum, daha sonra benim sesimi kullanarak başka bir şey yaptılar, depp fake. O konuşmaların tamamı yüzde yüz doğrudur."



GÖREV DAĞILIMI



Eskiden Bakanlar Kurulu yok muydu? Karara alınıyor muydu, alınıyordu. Biz yedi kişi bir araya oturacağız, niye karar alamayalım?



Durum ve hasar tespit komisyonu kuracağız. Komisyonu namuslu bürokratlardan oluşturacağız. Altı liderin önüne Türkiye'nin gerçek ekonomik durumu nedir, koyacaklar. Merkez Bankası'nın durumu nedir, bilen var mı? 128 milyar dolar arka kapıdan satıldı. Kur korumalı mevduatın bu ülkenin sırtına getireceği yük nedir? Bütün bunların hepsini saptayacağız.



Sen kim oluyorsun da Anayasa Mahkemesi kararını uygulamazsın. Bu ülkede çok garip şeyler oldu. Emine Şenyaşar. Kocası ve çocukları öldürüldü. Ak Parti'ye yakın kişiler tarafından öldürüldü. Kocasının kafasına hastanede tüple vurularak öldürüldü. Bu kadın bir kağıt üzerinde adalet yazıyor sadece. Bir tane savcı dava açamadı. Bu mudur adalet?



Savurganlığı önleme kararnamesi getireceğim.



Bazı unsurlar seçim gecesi sokağa çıkıp taşkınlık yapacağına dair duyum geliyor. Herkesin sakin olmasını istiyoruz."