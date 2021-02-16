Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu: Gara operasyonu neden şimdi yapıldı? /16 Şubat 2021 10:44

Kılıçdaroğlu: Gara operasyonu neden şimdi yapıldı?

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), dün genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı olarak toplandı. Suudi Arabistan kralının vefatının ardından yas ilan edilmesini hatırlatarak, "13 vatan evladı için ulusal yas ilan edilmeliydi" diyen Kılıçdaroğlu, "Devlet bu durum için kaç yıldır neden bir şey yapmadı? Şimdi bu çıkışı neden yaptılar?" diye sordu.

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Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi imzalı habere göre, Gara’da gerçekleştirilen askeri operasyonda 13 yurttaşın şehit edilmesine çok üzüldüğünü belirten Kılıçdaroğlu’nun “Büyük bir acı yaşıyoruz, 13 vatan evladı için ulusal yas ilan edilmeliydi. Suudi Arabistan kralının vefatının ardından bile yas ilan edilmişti. Bunun için neden yas ilan edilmiyor? Devlet bu durum için kaç yıldır neden bir şey yapmadı? Şimdi bu çıkışı neden yaptılar? Sorumlular bunun hesabını vermeli” dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta söz ettiği ancak açıklamadığı müjdenin Gara operasyonuyla ilgili olduğu iddialarının anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, “Siyasetçinin devlet adamı olup olmadığı burada belli olur. Rahmetli Bülent Ecevit, Apo’nun yakalandığını ve Türkiye’ye getirileceğini Rahşan Hanıma bile söylememişti” ifadelerini kullandı.
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