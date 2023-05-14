Kılıçdaroğlu geciken veri girişleri için YSK'yı uyardı: Bu gece uyumayacağız

Türkiye'nin kader seçiminde oy sayım işlemi sürüyor. Muhalefet tesmsilcileri, AKP'nin sandıklara sürekli itiraz ettiklerini açıkladı.







Anadolu Ajansı'nın açıkladığı veriler tartışma yaratırken CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ye uyarı geldi.





Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüzde 60'lar ile başlayan kurgu şu anda 50'nin altına düştü. Sandık müşahitleri ve seçim kurullarındaki görevlilerimiz bulundukları yerden asla ayrılmasın. Bu gece uyumayacağız Halkım. YSK'yi uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız" ifadelerine yer verdi.