Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu, gençlere Fatih Sultan Mehmet'i rol model seçti /29 Mayıs 2021 23:12

Kılıçdaroğlu, gençlere Fatih Sultan Mehmet'i rol model seçti

İstanbul'un fethinin yıl dönümü etkinliklerine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere Fatih Sultan Mehmet'i rol model olarak gösterdi. Kılıçdaroğlu "Fatih, sizsiniz; Fatih, hepimiziz…" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Mayıs İstanbul'un Fethi’nin 568’nci yıl dönümü kutlamalarını görsel bir şölenle kutladı. Şölende gençlere seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Fatih, sizsiniz; Fatih, hepimiziz…" düşüncesini dile getirdi.
 
Fatih’in İstanbul’a giriş yaptığı Haliç semaları, yüzlerce “drone”un Fethi simgeleyen 10 dakikalık multimedya gösterisiyle aydınlandı. Kentin 8 farklı sembolik noktasında eş zamanlı olarak ışık ve ses gösterileri düzenlendi. Haliç’teki etkinlikte konuşan ve gençlere seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Rol modeliniz burada. Bu şehrin her santimetre karesinde. 20 yaşında genç Sultan sizin modeliniz. Ona bakın ve siz de farklı düşünme cesaretinize, mücadele cesaretinize, keşfedilmemiş yollara gitme cesaretinize, imkansızı isteme cesaretinize sahip çıkın. Ve ibret alın; Fatih’in fethettiği canım İstanbul’un, asırlar sonra düşürüldüğü halden ibret alın. Ve cesaretinizi de yine aynı İstanbul’un şahlanışından alın. Fatih biziz; Fatih sizsiniz sevgili gençler. Fatih, hepimiziz…” dedi. 

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