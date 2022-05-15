Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu Gezi tutuklularının aileleriyle buluştu /15 Mayıs 2022 14:20

Kılıçdaroğlu Gezi tutuklularının aileleriyle buluştu

Gezi davasında tutuklananların aileleriyle kahvaltıda buluşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "“Biz, dolaylı bedel ödüyoruz, onlar doğrudan bedel ödüyorlar. Bizim görevimiz de bedel ödeyenlerin yanında durmak, onların sözcülüğünü yapmak” dedi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi davasında 18 yıl hapisle cezalandırılan Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Çiğdem Mater, Yiğit Ali Ekmekçi, Ali Hakan Altınay ve Can Atalay’ın aileleri ve avukatlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Emirgan Korusu’nda Beyaz Köşk’teki buluşmaya, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve 10 CHP milletvekili katıldı.

Demokrasi mücadelesinde bedel ödeyen insanlar bulunduğuna vurgu yapan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Toplum, demokrasi konusunda, özgürlükler konusunda, bedel ödeyen bu insanları asla unutmaz. Biz, dolaylı bedel ödüyoruz, onlar doğrudan bedel ödüyorlar. Bizim görevimiz de bedel ödeyenlerin yanında durmak, içinde bulunduğumuz ortam neresi olursa olsun onların sözcülüğünü yapmak.”

“Keşke bu vesileyle değil, daha güzel vesilelerle bir arada olabilseydik” diyen Kaftancıoğlu’ysa “Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da dayanışmaya, umudu birlikte büyütmeye ve örgütlenmeye, örgütlülüğe devam diyorum” dedi.

Gezi tutsaklarının ve ailelerinin yanında olmanın vazifeleri olduğuna dikkat çeken İmamoğlu da, “Hiçbir ailemizin başka bir duyguyla bize bakmamasını istiyoruz. Bu bizim vazifemizdir ve onu yerine getiriyoruz. Hukuksuzluğa uğrayan kim varsa, ona da aynı şekilde davranmaya hazır bir yönetimiz” diye konuştu.


Ailelerden çağrı
Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu’na süreçte gösterdikleri dayanışmadan dolayı teşekkürlerini ileten aileler, duygularını, “Onların iyi olmalarını sağlayan şey, dışarıda kendilerine gösterilen dayanışma ve destek. Bunu göstermeye devam edin” sözleriyle dile getirdi.
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