Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma! /20 Ekim 2024 11:01

Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı.

Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyadan sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, eski Türkiye’nin unutulmaya yüz tutmuş kötü hatıraları olarak anılmaktan kurtulamayacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın bu sözlerine sert yanıt vermişti. Kılıçdaroğlu, "Lanet olsun sana ve kurduğun düzene..." diyerek şu ifadeleri kullanmıştı: 

"Lanet olsun sana ve kurduğun düzene… 5'li çeteler eliyle milletin parasına, Uyuşturucu baronlarının eliyle gençlerimize ve geleceğimize,

Bozduğun ve kontrolün altına aldığın yargı eliyle dışarı saldığın katiller, çocuklarımızın ve kadınlarımızın canına ve ırzına bela oldu. Yeni doğan bebeklerimizin canı, para için sağlık çetesine teslim edildi.

12 bebeğimiz senin sisteminin adamları tarafından 3 kuruş kazanmak için hayata gözünü yumdu… Yüreğime çok ağır geliyor, acımı dile getirebilmek için kullanacağım cümle; en hafif tabiri ile: ‘’Allah belanı versin!’’

Ülke yangın yeri, can havlindeyiz; sen hala çıkmış ‘’hançer’’ diyorsun. Seninle mücadele etmeyenin de Allah belasını versin."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını inceledi. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımındaki ifadelerinin "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu oluşturabileceğini değerlendiren savcılık, Kılıçdaroğlu hakkında resen soruşturma başlattı.

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