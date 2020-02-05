Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu /05 Şubat 2020 17:19

Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gerekçe olarak Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile CHP arasındaki yakın ilişki gösterildi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, parti içinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) arasındaki ilişkilerini incelemek üzere teşkil edilen komisyonun raporunu tamamladığını söyledi. 

Yıldız CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

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Yıldız şu ifadeleri kullandı: "Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) suç tanımına birebir uyan suçun maddi manevi unsurunu taşıyan, Anayasa’nın 26’ncı maddesi ile güvence altına alınan “düşünceyi açıklama yayma hürriyetinin dışında kalan çeşitli tarihlerdeki söz ve fiillerinin kamu görevlisine karşı görevlerinden dolayı hakaret suçu ve suçluyu övmek kamu görevlisinin suçu bildirmeme suçluyu kayırma, suç delillerini bildirmeme, Türk Milletini Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama, terör örgütü propagandası yapmak suçlarını oluşturduğu değerlendirilmiş ve Ankara cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."
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