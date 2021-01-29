Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu /29 Ocak 2021 15:53

Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı tarafından Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun vali ve kaymakamlara yönelik ‘militan’ açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin açıklaması nedeniyle hedef alınan Berhan Şimşek'e destek açıklaması yapmış, "Bizim milletvekili arkadaşımız bir açıklama yapıyor. 'Vali militan yargıçlar militan alınan kararları görüyoruz' diyor. Vay sen misin militan diyen. İşte sana militan. Dünya kadar militan var" ifadesini kullanmıştı.
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