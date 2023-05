Kılıçdaroğlu: Halkın otoriter bir yönetimi değiştirme iradesi tüm baskılara rağmen ortaya çıkmıştır

Son yılların en adil olmayan seçim sürecini yaşadıklarını vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, “Devletin tüm imkanları bir adamın ayakları altına serildi” dedi.



CHP Genel Başkanı açıklamasına, “Hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim, etmedim. Milyonlarca göçmenin gelip de sizin ikinci sınıf vatandaş olmanıza susamazdım, susmadım” sözleriyle başladı.



Kılıçdaroğlu, “Çocuklarımızın yatağa aç girmesine, çiftçinin üretime küsmesine gönlüm razı gelemezdi, gelmedi. Koskoca bir ailenin birbirine düşürülmesine müsaade edemezdim, etmedim” diye konuştu. CHP Genel Başkanı, “Benim asıl üzüntü sebebim ülkeyi bekleyen çok daha büyük sıkıntılardır.” ifadelerini kullandı.



CHP Genel Başkanı, "Hakkari’den Edirne’ye, Sinop’tan Hatay’a, hepimiz bir aileyiz. Koskoca bir ailenin birbirine düşürülmesine müsaade edemezdim, etmedim. Her gün her şeye zam gelirken halkımın belinin bükülmesine, dolabının boş olmasına gönlüm razı gelemezdi, gelmedi" diye konuştu.



Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu seçimde halkın otoriter bir yönetimi değiştirme iradesi tüm baskılara rağmen net olarak ortaya çıkmıştır, CHP ve Millet İttifakı her cephede mücadelesini sürdürmektedir. Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelene kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Yürüyüşümüz sürüyor, buradayız" sözleriyle mücadeleye devam edeceğinin mesajını verdi.



CHP lideri kadınlara ve gençlere özellikle teşekkür ederek, "Demokrasi mücadelemizin gerçek kahramanları onlardır." dedi.



Kılıçdaroğlu, "Bu vatan için ne yapsak azdır. Bilin ki benim asıl üzüntü sebebim ülkeyi bekleyen çok daha büyük sıkıntılardır. O sıkıntıların karşısında ilk olarak bizlerin duracağını bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.



Akşener’den Erdoğan’a: “Umarım kazanmışlık hırsı kendisinin gözünü yeniden kör etmez”



Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerden İYİ Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener, seçimin ikinci turunun kesin olmayan sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti.



Akşener, “Millet iradesi başımızın tacıdır” dedi; ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu seçimlerden çıkarması gereken derslerin olduğunun altını çizdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimin ardından İstanbul/Kısıklı’daki konutu önünde destekçilerine seslendiği konuşmasında kullandığı tonu ve söylemi eleştiren Akşener, “Sayın Erdoğan’ın bu seçimlerden çıkarması gereken derslerin olduğunu hatırlatmak isterim. Umarım kazanmışlık hırsı kendisinin gözünü yeniden kör etmez” ifadelerini kullandı.



Meral Akşener, “Umarım tüm Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olduğunu bu defa hatırlar. Seçim sonuçlarının heyecanıyla ülkemizi yeniden makulde buluşturma fırsatını umarım tepmez” diye konuştu.



İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kısıklı’da konutu önünde yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu’nun sık sık yuhalanmasına müdahale etmemesini eleştirdi.



Babacan: “Seçimi kazanmak adına kul hakkına girdiler”



Millet İttifakı’nın bileşenlerinden olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da kameralar karşısına geçerek sonuçları değerlendirdi.



Vatandaşların seçimde verdiği mesajı iyi tahlil edip değerlendireceklerini söyleyen Babacan, “Biz sapasağlam ayaktayız. Umutsuzluğa ve karamsarlığa yer yok” dedi.



Seçim sürecinde her türlü hukuksuzluğu yaşadıklarını söyleyen Babacan, “Sandık başında ülkemize yakışmayan bazı görüntüler gördük. (Erdoğan’ın) kampanyasında montaj videolar, iftiralar, yalanlar, karamalar vardı” ifadelerini kullandı.



Ali Babacan, Kamu imkanlarını kendi seçim kampanyasında kullandı. Milletin sahip olduğu basın yayın organlarını kendisine ve tek partiye tahsis etti. Yani seçimi kazanmak adına kul hakkına girdiler.” diye konuştu.



“Her alanda kötüye gidişin devamını göreceğiz”



Bundan sonraki süreçte özellikle ekonomide Türkiye’nin karşı karşıya kalacağı zorlukların bulunduğunu söyleyen Ali Babacan, “Erdoğan ve irili ufaklı ortakları maalesef bu ülkeyi yönetemeyecek. Her alanda kötüye gidişin devamını göreceğiz” dedi.



Ali Babacan da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kısıklı’daki konutu önünde destekçilerine seslendiği konuşmasındaki söylemleri ve konuşması sırasında Kılıçdaroğlu’nun sık sık yuhalanmasına müdahale etmemesini eleştirdi.



Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikinci turda yaklaşık yüzde 48 oy almasına atıfta bulunarak, “Erdoğan yüzde 48’den bana ne diyemez” ifadelerini kullanan Babacan, “Umarım içindeki fevir hisleri bastırır” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha kapsayıcı bir dil kullanması umudunu dile getirdi.



Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin liderlerinin altılı masa buluşmasıyla seçim sonuçlarını değerlendirmesi bekleniyor.