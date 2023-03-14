Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesine İYİ Parti'den flaş yorum!

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) ilişkin "Elbette HDP'yi de ziyaret edeceğim" açıklamasını değerlendirdi.







Zorlu, Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesi konusunda, "Kılıçdaroğlu aday olduğu için ülkenin bütün paydaşlarıyla görüşecektir” dedi.





'CHP YA DA DİĞER PARTİLERİN BİR BAŞKA PARTİ İLE GÖRÜŞMESİNDE BİZİM İÇİN BİR MAHSURU YOK'

NTV'de katıldığı bir canlı yayında konuşan Zorlu, devamında, "Bu tartışmaların bir yer de son bulmasını çok arzu ediyoruz. İYİ Parti Türkiye'nin her yerine gidecek. Biz güneydoğudan olumlu anlamda çok ciddi tepkiler alıyoruz. İYİ parti makulü hayata geçirecek bir partidir. Bu noktada geçtiğimiz gün televizyon programında sayın genel başkanımız ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi ya da diğer partilerin bir başka parti ile görüşmesinde bizim için bir mahsuru yok" dedi.







'İMZA KOYDUĞUMUZ METİNLER ESAS ALARAK İKTİDAR PROJESİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Zorlu, geçtiğimiz aylarda AKP'nin Anayasa için HDP'yi ziyaret etmesini anımsatarak şöyle devam etti:





"Kasım ayında anayasa görüşmeleri sırasında AK Parti HDP ile bir görüşme gerçekleştirdi. Hatta sert eleştirileri olan Milliyetçi Hareket Partisi de bu görüşmenin doğru olduğunu önemli olan içeriği ile ilgilendiklerini ifade etti. Bizim önümüzde imzaladığımız parlementer sistem, anayasa süreci, ortak mutabakat metni. Bu imzalara bakarız ve ortaklaştığımız bu hususların içerisinde yer almasını istemediğimiz hususlar vardır. Bu imza koyduğumuz metinler esas alarak iktidar projesini gerçekleştireceğiz. Onun dışında hiçbir gündemimiz yoktur. Bu konudaki görüşümüz de nettir."





KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Mart tarihinde, HDP ile görüşme açıklaması yapmıştı. Kılıçdaroğlu, "Elbette HDP’yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm Türkiye’nin, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir. HDP’yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir?" demişti.