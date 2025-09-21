Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu hedefte: Özel bizzat davet etti, kurultaya katılmadı /21 Eylül 2025 13:06

Kılıçdaroğlu hedefte: Özel bizzat davet etti, kurultaya katılmadı

CHP lideri Özgür Özel'in 22. Olağanüstü Kurultayı'na dün telefonla arayarak davet ettiği eski genel başkanlardan Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın katılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ise katılmadı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin bugün Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen 22'nci Olağanüstü Kurultayı öncesi, dün önceki genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ı telefonla arayarak, Kurultay'a davet etmişti.

KILIÇDAROĞLU KATILMADI
Bugün gerçekleşen Kurultay'a eski genel başkanlardan Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın katılırken, Özgür Özel'den önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı.

Özgür Özel, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın Kurultay'da yan yana oturdu.

NELER YAŞANDI?
CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı bugün Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşiyor. 1127 kayıtlı delegenin oy kullanabileceği olağanüstü kurultay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kurultayda, önce kurultay başkanlık kurulu seçimi yapıldı. 

Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşmasının ardından genel başkan, PM üyeleri ve YDK üyeleri hakkında güven oylaması yapılacak. Bunun ardından genel başkan, PM üyeleri ve YDK üyeleri için ayrı ayı seçim yapılacak.
