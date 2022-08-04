Kılıçdaroğlu 'Helalleşme Buluşması' için Uludere'ye gidiyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Helalleşme Buluşması' kapsamında Şırnak'a gitti. Kılıçdaroğlu; “Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu”, ve “Hak, hukuk, adalet” sloganları ile karşılandı. Kılıçdaroğlu, 8 Aralık 2011’de 34 kişinin savaş uçakları tarafından bombalandığı Roboski'yi ziyaret edecek.







ANKA'nın haberine göre, Kılıçdaroğlu’na; eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Uludere Alt Komisyonu’nun 15 ay süren çalışmalarında görev yapan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök de eşlik ediyor.





Kılıçdaroğlu'nu Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’nda Erdoğan Toprak ile birlikte CHP Şanlıurfa İl Başkanı Cihangir Bilin, CHP Hakkâri İl Başkanı Nazım Demir, CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçarslan karşıladı.





Şırnaklılar, Kılıçdaroğlu için “Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu”, “Şırnak seninle gurur duyuyor” ve “Hak, hukuk, adalet” sloganları attı.