Kılıçdaroğlu: 'Hepinizin canı cehenneme, her tarafı lağım kokusu sardı'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Suikast sonucu katledilen Necip Hablemitoğlu'nun eşi, akademisyen ve yazar, Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu'nun bir tweetini alıntılayan Kılıçdaroğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı.







"Mafyalar, yolsuzlar, 5’li çeteler, çantacılar, örgütler, uyuşturucu baronları, komisyoncular, soysuzlar… Size sesleniyorum" diyen CHP lideri, "Hepinizin canı cehenneme" diyerek rest çekti.







"HER TARAFI LAĞIM KOKUSU SARDI"

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:





"Mafyalar, yolsuzlar, 5’li çeteler, çantacılar, örgütler, uyuşturucu baronları, komisyoncular, soysuzlar… Size sesleniyorum, hepinizin canı cehenneme! Her tarafı lağım kokusu sardı. Bu devleti sizden temizleyeceğiz. Pirüpak bir ülke bırakacağım gençlere. Mirasım bu olacak."





NE OLMUŞTU?

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari şüphelilerinden emekli albay Levent Göktaş‘a ait olduğu iddia edilen Twitter hesabında bir dizi paylaşımlarda bulunulması, Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline gelmişti.





Söz konusu paylaşımlarda "Her şeyi belgeleriyle açıklamaya başlıyorum" gibi ifadeler yer alıyordu. Ancak bu hesabın Göktaş'a ait olmadığı anlaşılmıştı.





Yıllardır eşini kaybettiği suikastın aydınlatılması talebini sürdüren Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu da, gelişmelere tepkisini "Leş pazarlıklar dönüyor belli ki, leş adamların elinde oyuncak olmuş memleket" sözleriyle gösterdi.





