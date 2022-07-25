Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu: 'Hepinizin canı cehenneme, her tarafı lağım kokusu sardı' /25 Temmuz 2022 14:21

Kılıçdaroğlu: 'Hepinizin canı cehenneme, her tarafı lağım kokusu sardı'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. "Mafyalar, 5’li çeteler, uyuşturucu baronları, size sesleniyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Hepinizin canı cehenneme" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Suikast sonucu katledilen Necip Hablemitoğlu'nun eşi, akademisyen ve yazar, Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu'nun bir tweetini alıntılayan Kılıçdaroğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Mafyalar, yolsuzlar, 5’li çeteler, çantacılar, örgütler, uyuşturucu baronları, komisyoncular, soysuzlar… Size sesleniyorum" diyen CHP lideri, "Hepinizin canı cehenneme" diyerek rest çekti.

"HER TARAFI LAĞIM KOKUSU SARDI"
Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mafyalar, yolsuzlar, 5’li çeteler, çantacılar, örgütler, uyuşturucu baronları, komisyoncular, soysuzlar… Size sesleniyorum, hepinizin canı cehenneme! Her tarafı lağım kokusu sardı. Bu devleti sizden temizleyeceğiz. Pirüpak bir ülke bırakacağım gençlere. Mirasım bu olacak."

NE OLMUŞTU?
Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari şüphelilerinden emekli albay Levent Göktaş‘a ait olduğu iddia edilen Twitter hesabında bir dizi paylaşımlarda bulunulması, Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline gelmişti.

Söz konusu paylaşımlarda "Her şeyi belgeleriyle açıklamaya başlıyorum" gibi ifadeler yer alıyordu. Ancak bu hesabın Göktaş'a ait olmadığı anlaşılmıştı.

Yıllardır eşini kaybettiği suikastın aydınlatılması talebini sürdüren Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu da, gelişmelere tepkisini "Leş pazarlıklar dönüyor belli ki, leş adamların elinde oyuncak olmuş memleket" sözleriyle gösterdi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu: 'Hepinizin canı cehenneme, her tarafı... Sonraki Haber >>

Satranç robotu bir çocuğun parmağını kırdı

Satranç robotu bir çocuğun parmağını kırdı

Harun Tokak- Ayakların yine üşüyor mu?

Harun Tokak- Ayakların yine üşüyor mu?

Milyonlar harcanmış ama ortada teleferik yok!

Milyonlar harcanmış ama ortada teleferik yok!

Çorumlu Amir ırkçılığa maruz kaldı

Çorumlu Amir ırkçılığa maruz kaldı

Belgesel: Üç hasta mahkumun hikayesi

Belgesel: Üç hasta mahkumun hikayesi

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Tribünden atılan şey şaşırttı

Tribünden atılan şey şaşırttı

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:37:26