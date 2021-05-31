Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu: Her üç esnaftan ikisi hibeden yararlanamıyor /31 Mayıs 2021 12:37

Kılıçdaroğlu: Her üç esnaftan ikisi hibeden yararlanamıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı esnafa destek paketine ilişkin olarak, "3 esnaftan 2'si hibeden yararlanamıyor" değerlendirmesini yaptı.

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CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun, "4 milyon 157 bin 990 esnaf borçluyken bir defaya mahsus olmak üzere 1 milyon 150 bin esnafa 3 bin lira; 235 bin esnafa 5 bin lira hibe ödemesi yapılacak. 3 esnaftan 2'si bu hibeden yararlanamıyor." ifadelerine yer verildi. 

Tayyip Erdoğan,  17 Mayıs'ta kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, esnafa destek paketini duyurmuş, salgın nedeniyle işlerine ara veren iki grup esnafa bir defaya mahsus 3 ve 5 bin lira hibe desteği verileceğini söyledi.
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