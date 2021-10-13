Kılıçdaroğlu: Hükümet çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın başkent oluşunun yıldönümü dolayısıyla Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.







‘ANAYASA’NIN İLK DÖRT MADDESİNE DOKUNULAMAZ’





Anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili polemiğe ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, yapay bir tartışma yürütüldüğünü söyledi. Hiç kimsenin ilk dört maddeye dokunamayacağını belirten Kılıçdaroğlu “İlk dört maddenin teminatı Türkiye Cumhuriyeti’nin şerefli vatandaşlarıdır. Bunu herkesin bilmesini isterim” dedi. Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:





‘HÜKÜMET ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ İLE KARŞI KARŞIYA’







“Türkiye’nin içinde bulunduğu şartları ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. El birliği ile Türkiye’yi aydınlığa çıkarmamız lazım. Barış ve huzur ortamının olması lazım. Siyaset kurumunun topluma güven vermesi lazım.





Şu anda Türkiye çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıya. Neyi kastediyoruz? Var olan hükümet, çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıya. Yetki bir kişiye verilmez. Çoklu organ yetmezliğinden iktidarı kurtarmanın yolu milletin kendi vekilini seçmesidir.





‘128 MİLYAR DOLARIN HESABI VERİLEMİYORSA…’





Nasıl oluyor da bir hükümet, bir cumhurbaşkanı kendi vatandaşından dolar üzerinden borçlanır. Senin paran Türk lirası, niye dolar üzerinden borçlanıyorsun. Senin paranın itibarının olmadığını söylüyorsun, zaten. Bu mudur milliyetçilik, milliyetçilik sıradan kavram değildir. Milliyetçi olmak kolay bir olay değildir. Milliyetçilik her şeyden önce kendi ülkesinin çıkarlarını savunmak demektir. Eğer, Merkez Bankası’nda yasa dışı 128 milyar dolar yok edildiyse ve bunun hesabı verilmiyorsa ortada sorun vardır. Dile kolay 128 milyar dolar. Eğer biz 190 milyar doların üzerinde bir faizi Londra’daki tefecilere ödüyorsak, siz ödüyorsunuz, nereye gidiyor bu paralar?





‘MUHTARIN BÜTÇESİ OLUR’





Muhtarın bütçesi olur, muhtar da yerinde ve zamanında o parayı harcar. Türkiye Muhtarlar Birliği’nin kurulması lazım. Belediyeler birliği var. Temel çatı örgütünüzün olması lazım… Bu muhtarları çok sevdiğimiz için değil demokrasiyi sevdiğimiz için. Demokrasi için bunu yapacağız. Muhtar güçlü olacak ki muhtar güçlü olsun.”