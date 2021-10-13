Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu: Hükümet çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya /13 Ekim 2021 15:54

Kılıçdaroğlu: Hükümet çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'yi sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu, AKP'nin çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın başkent oluşunun yıldönümü dolayısıyla Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

‘ANAYASA’NIN İLK DÖRT MADDESİNE DOKUNULAMAZ’  

Anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili polemiğe ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, yapay bir tartışma yürütüldüğünü söyledi. Hiç kimsenin ilk dört maddeye dokunamayacağını belirten Kılıçdaroğlu “İlk dört maddenin teminatı Türkiye Cumhuriyeti’nin şerefli vatandaşlarıdır. Bunu herkesin bilmesini isterim” dedi. Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

‘HÜKÜMET ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ İLE KARŞI KARŞIYA’

“Türkiye’nin içinde bulunduğu şartları ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. El birliği ile Türkiye’yi aydınlığa çıkarmamız lazım. Barış ve huzur ortamının olması lazım. Siyaset kurumunun topluma güven vermesi lazım.

Şu anda Türkiye çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıya. Neyi kastediyoruz? Var olan hükümet, çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıya. Yetki bir kişiye verilmez. Çoklu organ yetmezliğinden iktidarı kurtarmanın yolu milletin kendi vekilini seçmesidir.

 ‘128 MİLYAR DOLARIN HESABI VERİLEMİYORSA…’ 

Nasıl oluyor da bir hükümet, bir cumhurbaşkanı kendi vatandaşından dolar üzerinden borçlanır. Senin paran Türk lirası, niye dolar üzerinden borçlanıyorsun. Senin paranın itibarının olmadığını söylüyorsun, zaten. Bu mudur milliyetçilik, milliyetçilik sıradan kavram değildir. Milliyetçi olmak kolay bir olay değildir. Milliyetçilik her şeyden önce kendi ülkesinin çıkarlarını savunmak demektir. Eğer, Merkez Bankası’nda yasa dışı 128 milyar dolar yok edildiyse ve bunun hesabı verilmiyorsa ortada sorun vardır. Dile kolay 128 milyar dolar. Eğer biz 190 milyar doların üzerinde bir faizi Londra’daki tefecilere ödüyorsak, siz ödüyorsunuz, nereye gidiyor bu paralar?

‘MUHTARIN BÜTÇESİ OLUR’ 

Muhtarın bütçesi olur, muhtar da yerinde ve zamanında o parayı harcar. Türkiye Muhtarlar Birliği’nin kurulması lazım. Belediyeler birliği var. Temel çatı örgütünüzün olması lazım… Bu muhtarları çok sevdiğimiz için değil demokrasiyi sevdiğimiz için. Demokrasi için bunu yapacağız. Muhtar güçlü olacak ki muhtar güçlü olsun.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu: Hükümet çoklu organ yetmezliğiyle... Sonraki Haber >>

TÜGVA Başkanı paralel yapılanmayı itiraf etti

TÜGVA Başkanı paralel yapılanmayı itiraf etti

'AKP'liler TÜGVA'dan sızan topil belgelerini doğruladı'

'AKP'liler TÜGVA'dan sızan topil belgelerini doğruladı'

Polis döven emniyet müdürüne bakın ne oldu?

Polis döven emniyet müdürüne bakın ne oldu?

CHP'li Başarır'dan AKP'lilere sert SBK ve yolsuzluk konuşması: Kirlisiniz

CHP'li Başarır'dan AKP'lilere sert SBK ve yolsuzluk konuşması: Kirlisiniz

Lübnan'ın petrol tesisinde büyük yangın

Lübnan'ın petrol tesisinde büyük yangın

'Erdoğan, yalanlarıyla halkı trajediye hazırlamak istiyor'

'Erdoğan, yalanlarıyla halkı trajediye hazırlamak istiyor'

Erdoğan’dan şarkılar: Ah bu hayat çekilmez!

Erdoğan’dan şarkılar: Ah bu hayat çekilmez!

Tantan: Bugün hukuksuzluğa imza atanlar, yargılanacağını asla unutmasın

Tantan: Bugün hukuksuzluğa imza atanlar, yargılanacağını asla unutmasın

Köylüleri jipiyle ezerek öldüren bakan oğlu gözaltında

Köylüleri jipiyle ezerek öldüren bakan oğlu gözaltında

10 Ekim Ankara Katliamı anmasına polis müdahalesi

10 Ekim Ankara Katliamı anmasına polis müdahalesi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:51:37