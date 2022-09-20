Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu iddiası: ‘Adaylık için kafasında başka bir isim var...’ /20 Eylül 2022 17:27

Kılıçdaroğlu iddiası: ‘Adaylık için kafasında başka bir isim var...’

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin ilginç bir iddiayı aktardı. Altaylı, CHP içinden kimi isimlerin "Kemal Kılıçdaroğlu bu koltuğa çok yakışır ama onun kafasında başka bir isim var" dediğini belirtti.

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 'altılı masa'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dışında bir ismin gündeme gelebileceği iddiasını köşesine taşıdı. 

Altaylı, bugünkü yazısında CHP içinden isimlerin kendisine "Kemal Kılıçdaroğlu bu koltuğa çok yakışır ama onun kafasında başka bir isim var. Masadaki havayı tam olarak anladıktan sonra masadaki kimsenin itiraz etmeyeceği bu adayı ortaya koyacak' diyorlar" dediğini belirtti.

Fatih Altaylı'nın yazısında ilgili bölüm şöyle:

"CHP içerisinde Genel Başkan'a yakın bir grubun Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını istediği bir sır değil.

Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen güvendiğim kişiler, “Kemal Bey aday olmayı istiyor. Kararlı görünüyor” diyorlar.

Ancak yine CHP içinden isimler, “Kemal Kılıçdaroğlu bu koltuğa çok yakışır ama onun kafasında başka bir isim var. Masadaki havayı tam olarak anladıktan sonra masadaki kimsenin itiraz etmeyeceği bu adayı ortaya koyacak” diyorlar."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da katıldığı ortak yayında kendisine sorulan "Seçimlerde sürpriz bir aday çıkabilir mi" sorusu üzerine, "Hayır, sürprizlere yer yok" ifadelerini kullanmıştı.
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