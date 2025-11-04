Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu iki yıldır kullandığı ofisi Edremite taşıdı /04 Kasım 2025 21:06

Kılıçdaroğlu iki yıldır kullandığı ofisi Edremite taşıdı

Kılıçdaroğlu 2 yıldır kullandığı ofisi boşalttı: ‘Mutlak butlan davasından sonuç çıkmayınca…’Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2 yıldır çalıştığı Ankara'daki ofisini 'binanın satıldığı' gerekçesiyle boşalttı. Gazeteci Murat Çelik ise Kılıçdaroğlu'nun, CHP'ye yönelik 'mutlak butlan kararı çıkmaması' üzerine bu adımın geldiğini savundu.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’daki ofisini boşalttı. Gazeteci ve eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu ve çalışma arkadaşlarının yine aynı mahallede ve yaklaşık 400 metre ilerideki başka bir ofise taşındığını duyurdu.

Yarkadaş’ın aktardığına göre, Kılıçdaroğlu, satış işlemi tamamlanan Ankara’daki ofisini boşalttı. Yarkadaş, Kılıçdaroğlu’nun eşinin rahatsızlığı sebebiyle taşınma işlemini ertelediğini, yarından itibaren çalışmalarını yeni ofisinde sürdüreceğini yazdı.



Yarkadaş’ın Kılıçdaroğlu’nun ofisi hakkındaki paylaşımı şöyle:

“CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, satış işlemi bir süre önce gerçekleşen ve ofis olarak kullandığı binadan taşınıyor. Kılıçdaroğlu ve çalışma arkadaşları yine aynı mahallede ve yaklaşık 400 metre ilerideki başka bir ofise taşınıyor. Çalışmalar 400 metre ötedeki YENİ ofiste devam edecek.

Kılıçdaroğlu’nun yaklaşık 2 yıldır kullandığı mevcut ofis, geçtiğimiz aylarda bir kooperatife satıldı. Binanın sahibi Emin Bey, Kılıçdaroğlu’na satış öncesi bilgi verdi ve şunu söyledi: ‘Satışı gerçekleştirdim. Tahliye için ise tek bir şart koydum. Siz istediğiniz zaman boşaltırsınız. Bu şartı yeni alıcı da kabul etti.’

Kılıçdaroğlu ise satış işlemi gerçekleşen ofisi boşaltma ve başka bir ofise geçme kararı aldı. Bunun üzerine taşınma işlemi başladı. Eşinin rahatsızlığı üzerine taşınma işlemini erteleten Kılıçdaroğlu, yarından itibaren çalışmalarını yeni ofiste sürdürecek.”

‘MUTLAK BUTLAN KARARI ÇIKMAYINCA….’

Köşe yazarı Murat Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki çalışma ofisini boşalttığını duyurdu. Paylaşımında fotoğraflara ve videoya da yer veren Çelik, “Mutlak butlan kararı çıkmayınca bir dönemin de sonu gelmiş belli ki” diye yazmıştı.
Çelik’in paylaşımının tamamı şöyle: “Nakliye aracına taşınmayı bekleyen ‘koltuk…’Bu görüntüler çok şey ifade ediyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’daki çalışma ofisini boşaltıyor.#mutlakbutlan kararı çıkmayınca bir dönemin de sonu gelmiş belli ki.”
