Kılıçdaroğlu: İktidar erken seçime gidebilir

Yerel seçimlerden sonra muhalefetin erken seçim isteyebileceği yorumlarına karşın bu yönde bir çağrı yapmayacaklarını söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP= Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Seferihisar’da iktidarın erken seçim kararı almak zorunda kalabileceğini ifade etti.







CHP lideri ilk olarak Denizli Babadağ’da halka hitap etti. Babadağ Belediye Başkanlığı’nı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, konuşmasında Borçlanma Genel Müdürlüğü’ne tepki gösterdi.





Hükümetin borçları yönetemediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, Tank-Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesinin vatandaştan gizlendiğini ileri sürerek 1105 sayılı kararnamenin niçin Resmi Gazete’de yayımlanmadığını sordu.





Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından başlıklar şöyle:





VATANDAŞIN OYUNA SAYGI GÖSTERECEKSİN





"Belediye başkanları göreve başlarken onlara 7 kuraldan asla ayrılmayacaksınız dedim. Bunlardan biri ‘asla ayrım yapmayacaksınız’dı. ‘Efendim bu mahalle bana oy vermedi onları cezalandıralım’ demek eski siyaset anlayışıdır. İnanıyorsan demokrasiye vatandaşın oyuna saygı göstereceksin.”





HESABINI VERECEKSİN





"Belediye başkanlarımız para harcarlar ama milletin parasını harcarlar. Bunun için yaptığınız her harcamanın hesabını millete hesap vereceksin. Çünkü milletin parasını harcıyorsun. Bu devlette yeni bir anlayış demektir. Ben bazen soruyorum bu şehir hastanelerini kaça yaptın?





Bir liralık işi 10 liraya yapıyor, aradaki 9 lirayı cebe indiriyorsan ben bunun hesabını sorarım. Kul hakkı çok önemli. Kul hakkının yememenin temel kuralı harcanan her kuruşun hesabının millete verilmesidir. Kardeşim ben sana yol yaptın diye bir şey demiyorum, başımın üstüne, ama kaça yaptın?





Çünkü onun parasını millet ödüyor. Ali Başkan pazar yerini kaça yaptığını, hangi belediyelerin bu süreçte kendisine katkı yaptığını sizlere söyleyecek. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi verir. Süt, bez alısınız vergi verirsiniz. şimdilik aldığınız havada vergi yok.





Musluğu açınca beş çeşit vergi ödersiniz. Bu vergiler sizin haberiniz olmadan sizden alınıyor. Ben vergi veriyorsam kimin neyi kaça yaptırdığını bilmek zorundayım. Ama hayır işi yapar biri ona sormayız bunu kaça yaptın diye, Allah razı olsun deriz. Ama sizin oylarınızla seçilen bir kişi sizin paralarınızla yatırım yapıyorsa hesabını vermek zorundadır."





SURİYELİLERE NEDEN KIZIYORSUNUZ?





Türkiye’de ekonomi iyiye gitmiyor. Her evde işsiz var. İşsizliğin ne olduğunu acaba Türkiye’yi yönetenler biliyorlar mı? 3,5 milyon Suriyeli geldi. Savaştan kaçtılar. Sorun ne Suriyelilere kızıyoruz, neden? Onları buraya getirenlere kızın.





Suriyelilerin ne günahı var! Onlar şimdi çalışıyorlar, bir de 40 milyon dolar verdik. Şimdi İdlib’de sıkıştık. 3,5 milyon Suriyeli Türkiye’nin kapısına dayanırsa şaşırmayın. Çünkü Esad ben ülkemde istemiyorum diyor. Benim evladım işsizken onların evlatlarının her birinin eli yağda, balda,





Suriyeliler asgari ücretin altında çalışıyorlar. Biz yeni bir siyaset anlayışı başlatıyoruz; kavgasız, gerilimsiz. Kavga bize ne getirdi? Hangi savaştan kim kârlı çıkmıştır ki? Orta Doğu’da yaşayanların tamamı bizim akrabalarımız.





Orada da Araplar, Kürtler, Ezidiler, Türkler var, burada da var. Türkiye bu bölgenin en güçlü ülkesidir. Bu bölgeye en büyük ekonomik açıdan yatırım yapacak bir ülkedir. Ekonomik açıdan bölgeyi denetleyebilecek gücümüz var.





"HER PARTİDEN İNSANIMIZ CHP’YE OY VERSİN"





CHP lideri Kılıçdaroğlu, Babadağ’ın ardından partisinin Serinhisar ilçe başkanlığının açılış töreninde geçti. Türkiye’nin kritik süreçte olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:





“Türkiye iyi yönetilmiyor. İşçi memnun değil; çiftçi, esnaf, sanayici memnun değil. Her hanede huzursuzluk var. Türkiye içeride ve dışarıda savruluyor.





İç ve dış politika ile ekonomide ciddi sorunlarımız var. Bütün bu sorunları karşılayamayan bir siyasal iktidar var. İktidar zorunlu olarak erken seçime gidebilir. ‘Ben yönetemiyorum artık, erken seçime gidiyorum’ diyebilir.





Yerel seçimlerde önemli bir başarı sağladık. Demokrasiyi bu ülkeye getirmek için gerekli çalışmayı yaptık. Her kesimden ve her partiden belediye başkanlarımız oy aldılar. Şimdi biz yeni bir hareketi, Kuva-yi Milliye ruhuyla her görüşten insanın destek vereceği yeni anlayışı seslendirmek istiyoruz.





Her partiden insanlarımız gelsinler, CHP’ye oy versinler. Biz Türkiye’yi yeniden ayağa kaldıralım.”