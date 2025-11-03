Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu iktidarı eleştirdi: CHP’ye açılan ceza davası yarın görülecek /03 Kasım 2025 20:29

Kılıçdaroğlu iktidarı eleştirdi: CHP’ye açılan ceza davası yarın görülecek

CHP’nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda “Toplumun hemen her problemine sırtını dönen bir iktidarın; sanatçılarımızın sorunlarıyla da ilgilenmemeleri şaşırtıcı değildir. Herkesin ve her kesimin sorunlarıyla ilgilenmek ve bunları dile getirerek çözüm noktasında mücadele vermek siyasetçilerin asli görevidir” ifadelerini kullandı.

CHP’ye açılan ceza davası yarın görülecek: Kılıçdaroğlu’ndan iktidarı eleştiren paylaşım

Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Söz konusu paylaşımda Kılıçdaroğlu, iktidara sert eleştirilerde bulundu. Kılıçdaroğlu şunları yazdı:

“Bizim ülkemizde;

ödeme garantili ihalelerle beslenen beşli çeteler,

gençleri ve çocukları zehirleyerek geleceğimizi çalan uyuşturucu baronları ve

rüşvet çarkının içerisindeki siyasetçiler zenginleşirken,

toplumu aydınlığa ve ilericiliğe taşıyan sanatçılarımız fakirleşiyor ve

toplum için sanat üretmek yerine geçim mücadelesi veriyorlar.

Altmış beş yıllık sinema sanatçısı

Sayın Bilge Şen Hanımefendi’nin

geçinemediğini vurguladığı konuşma,

bizlere; bir Nazi subayının Pablo Picasso’ya Guernica’yı anlatan resmi işaret ederek

“Bu resmi siz mi yaptınız?”

sorusuna cevaben

“Hayır, siz yaptınız!”

diyaloğunu hatırlattı.

Kıymetli sanatçı Bilge Hanım’ın yaptığı konuşma; kendisine ait bir fikrin dışa vurumu değil, siyaset kurumunun ve iktidarın beceriksizliğinin bir ürünüdür.

Toplumun hemen her problemine sırtını dönen bir iktidarın; sanatçılarımızın sorunlarıyla da ilgilenmemeleri şaşırtıcı değildir.

Herkesin ve her kesimin sorunlarıyla ilgilenmek ve bunları dile getirerek çözüm noktasında mücadele vermek siyasetçilerin asli görevidir.”

Bununla beraber, CHP’nin mutlak butlan davasından ayrı yürüyen ve “oylamaya hile karıştırma” iddiasına dayandırılan ceza davasının ilk duruşması, yarın saat 09.00’da Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek ve iddianamede eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “mağdur”, Lütfü Savaş “müşteki/tanık” olarak yer alıyor.


