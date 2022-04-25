Kılıçdaroğlu ile bakan arasında elektrik krizi: 'Beceriksiz, yalancı, kelime cambazı'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiği evin elektriklerinin kesik olmadığını öne sürdü. CHP ise duruma tepki gösterip ispatlanması halinde Bakan Dönmez’i istifaya davet etti.







O GECE ELEKTRİKLER GERÇEKTEN KESİK MİYDİ?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nun ziyareti ile ilgili “Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?” ifadelerini kullandı. Dönmez yaptığı başka bir paylaşımla elektriğinin o gece kesik olmadığını savundu.





KILIÇDAROĞLU: YALANSA HEMEN İSTİFA EDECEK MİSİN?

Bakan Dönmez’in iddialarına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’ın enerji bakanı budur. Beceriksiz, yalancı, kelime cambazı. Ey bakan, bu yazdığın yalansa, hemen istifa edecek misin? Sizi gidi algıcılar sizi. Beşli çete milleti soymaya devam etsin diye her şeyi yaparsınız. Soydurmayacağım!” diye yanıt verdi. Elektrik kesme tutanağını yayınlayan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da Dönmez’i istifaya davet etti.





GÜLLÜ DEMİR: ELEKTRİĞİM BUGÜN AÇILDI

Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiği Güllü Demir ise “Sayın genel başkan evime geldikten sonra bugün kaymakamlık tarafından benim elektriğim açıldı. Kaymakamlık tarafından arandım. Evimi ziyaret ettiler, baktılar. Ondan sonra yardım edileceğini, benim kişisel bilgilerimi istediler. Genel başkan ve bana yardımda bulunan herkese teşekkür ederim. Dün genel başkan sayesinde benim elektriğim açıldı” dedi.





ELEKTRİĞİ KESİK HER EVİ ZİYARETE HAZIRIM

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise paylaşımında, “Beşli çetenin bakanı önce “evimin elektriği kesik değilmiş” algısına girişti, sonra bu operasyon ortaya çıktı. Saraya çağrımdır! Karanlıktaki yoksulların elektriğini ziyaretimle açacaksanız; Allah’a yemin olsun ki hepsini ziyaret ederim… Ödeyin yoksulun faturalarını utanmazlar!” ifadelerine yer verdi.





ŞİRKET: 4 DÖNEM 651 TL BORCUNUZ VARDIR

CHP’nin resmi sosyal medya hesabından Güllü Demir’in enerji dağıtım şirketi ile yaptığı görüşmenin görüntüsü paylaşıldı. Güllü Demir’in cep telefonu ile yaptığı görüşmede şirket tarafından, “Hesabınıza ait ödenmemiş 4 dönem, 651 TL 38 kuruş borcunuz vardır” denildiği duyuldu.





KAYMAKAMLIK: 5 NİSAN’DA ELEKTRİKLER AÇILDI

Keçiören Kaymakamlığı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada Güllü K’nın 4 aydır elektriğinin kesik olmadığı belirtilerek, borcu nedeniyle dağıtıcı şirket tarafından 31.03.2022 tarihinde elektriğin kesildiği, beş gün sonra 05.04.2022 tarihinde ödemenin yapılması üzerine elektriğinin açıldığı öne sürüldü. Kaymakamlık, Güllü K’ya iki kez pandemi desteği yapıldığı, bir kez de doğalgaz desteği sağlandığını kaydetti.