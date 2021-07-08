Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu ile Erdoğan’ın uçak polemiği /08 Temmuz 2021 18:26

Kılıçdaroğlu ile Erdoğan’ın uçak polemiği

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uçak saltanatına son vereceği yönündeki açıklamalarına ilişkin “Uçakları satınca devleti yönetmiş mi oluyorsun. Dünyayı dolaşacaksın. Neyle? Tarifeli uçaklarla mı? Otobüslerle beraber seyahat edersin.” sözlerine Kılıçdaroğlu’ndan jet cevap geldi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘‘İktidara gelince 13 uçağı satacağım, böyle lükslere gerek yok” sözlerine AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tepki gösterdi. Erdoğan, “Uçakları satınca devleti yönetmiş mi oluyorsun. Dünyayı dolaşacaksın. Neyle? Tarifeli uçaklarla mı? Otobüslerle beraber seyahat edersin. Ondan sonra da muasır medeniyetler seviyesine çıkarsın. Sen bu kafayla daha çok gidersin” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a cevap gecikmedi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Erdoğan ‘Kılıçdaroğlu iktidar olunca uçakları satacak mı göreceğiz’ demişsin. Gel diyoruz er meydanına, kaçıyorsun. Gelirsen görürsün satacak mıyım, satmayacak mıyım! Sen kaç, biz kovala, nereye kadar Erdoğan? #HemenSeçim” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, açıklamasının devamında, “Bir de anlaşılan bir yere tarifeli uçakla gitmeyi, metroya, trene binmeyi korkunç bir şey gibi görüyorsun. Korkma, o kadar kötü değil. Halkınla birlikte olabiliyorsun, dert dinleyebiliyorsun. Bu aralar senin çok ihtiyacın var bunlara, benden söylemesi” dedi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, seçimlerde kazanırsa “Ben maliyeciyim. Tam 27.5 yılımı devlete verdim. Vergi nasıl toplanır bütçe nasıl yapılır, para nasıl harcanır, tasarruf nasıl yapılır, israf nasıl önlenir bunların hepsini biliyorum. 13 tane uçak mı var? Satacağım onları. Lüks arabalar mı var? Satacağım onları. Bir kişi 3 yerden değil 5 yerden değil 11 yerden aylık alıyorsa bitireceğim bunların tamamını” demişti.
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