Kılıçdaroğlu ile Erdoğan’ın uçak polemiği

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a cevap gecikmedi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Erdoğan ‘Kılıçdaroğlu iktidar olunca uçakları satacak mı göreceğiz’ demişsin. Gel diyoruz er meydanına, kaçıyorsun. Gelirsen görürsün satacak mıyım, satmayacak mıyım! Sen kaç, biz kovala, nereye kadar Erdoğan? #HemenSeçim” ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, açıklamasının devamında, “Bir de anlaşılan bir yere tarifeli uçakla gitmeyi, metroya, trene binmeyi korkunç bir şey gibi görüyorsun. Korkma, o kadar kötü değil. Halkınla birlikte olabiliyorsun, dert dinleyebiliyorsun. Bu aralar senin çok ihtiyacın var bunlara, benden söylemesi” dedi.
KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
Kılıçdaroğlu, seçimlerde kazanırsa “Ben maliyeciyim. Tam 27.5 yılımı devlete verdim. Vergi nasıl toplanır bütçe nasıl yapılır, para nasıl harcanır, tasarruf nasıl yapılır, israf nasıl önlenir bunların hepsini biliyorum. 13 tane uçak mı var? Satacağım onları. Lüks arabalar mı var? Satacağım onları. Bir kişi 3 yerden değil 5 yerden değil 11 yerden aylık alıyorsa bitireceğim bunların tamamını” demişti.