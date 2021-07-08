Kılıçdaroğlu ile Erdoğan’ın uçak polemiği

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a cevap gecikmedi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Erdoğan ‘Kılıçdaroğlu iktidar olunca uçakları satacak mı göreceğiz’ demişsin. Gel diyoruz er meydanına, kaçıyorsun. Gelirsen görürsün satacak mıyım, satmayacak mıyım! Sen kaç, biz kovala, nereye kadar Erdoğan? #HemenSeçim” ifadelerini kullandı.





Kılıçdaroğlu, açıklamasının devamında, “Bir de anlaşılan bir yere tarifeli uçakla gitmeyi, metroya, trene binmeyi korkunç bir şey gibi görüyorsun. Korkma, o kadar kötü değil. Halkınla birlikte olabiliyorsun, dert dinleyebiliyorsun. Bu aralar senin çok ihtiyacın var bunlara, benden söylemesi” dedi.



