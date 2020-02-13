Kılıçdaroğlu ile İnce bir araya geldi

CHP'li Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.





sol.org.tr'de yer alan habere göre yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından İnce açıklama yapmadan parti binasından ayrıldı.





İnce daha sonra basın mensuplarının görüşmeye ilişkin sorusuna "CHP üyesiyim. Genel başkanımla görüştüm, genel başkanımla görüşmem kadar doğal bir şey olamaz" diye yanıt verdi.





24 Haziran 2018 seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan İnce, son olarak "Külliyeye giden CHP'li" tartışmaları nedeniyle Kılıçdaroğlu ile gerilim yaşamıştı.