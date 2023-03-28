Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu, İnce'ye görüşme talebini iletti: Yarın görüşebilirler /28 Mart 2023 15:42

Kılıçdaroğlu, İnce'ye görüşme talebini iletti: Yarın görüşebilirler

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin yarın görüşebileceği iddia ediliyor.

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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın için Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşme talebinde bulunduğunu bildirdi.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın için Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşme talebinde bulunduğunu bildirdi.

Gazeteci İsmail Saymaz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun yarın büyük ihtimalle Memleket Partisi’ni ziyaret edeceğini ve İnce ile görüşeceklerini söylediğini aktardı.

Saymaz paylaşımında şunları söyledi:

Kılıçdaroğlu’na “Muharrem İnce ile görüşecek misiniz?” diye sordum. Yarın büyük ihtimalle Memleket Partisi’ni ziyaret edeceğini ve İnce ile görüşeceklerini söyledi.

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