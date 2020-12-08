Kılıçdaroğlu ilk kez telaffuz etti: Mallarına el koyacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ihalelerin hükümete yakın şirketlere verilmesini eleştirerek, “Allah’ın izniyle iktidar olacağız ve bu soygun düzenine son vereceğiz, 5’li çetenin bizim torunlarımızı dahi sömürecek olan yatırımlarını kamulaştıracağız ve alacağız” dedi.





Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Ama buradan bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Allah’ın izniyle iktidar olacağız ve bu soygun düzenine son vereceğiz, 5’li çetenin bizim torunlarımızı dahi sömürecek olan yatırımlarını kamulaştıracağız ve alacağız. Esnafa manava değil, 500 milyar lirayı Katar’a verdiniz. Maçların yayınlanma hakkını Katar’a verdiniz. Dolar aldı başını gitti, ben anlaşmaya uymuyorum dedi. Binlerce esnafa bir kuruş para vermediniz, bir Katarlı firmaya tek sefer 90 milyon dolar indirim yaptınız.’







Kılıçdaroğlu, tank palet fabrikası bu ülkenin namusu olduğuna işaret ederek, şunları söyledi: “Dünyanın hangi ülkesi, bir orduya teslim etmiştir? Katar tank yapsa, haydi ‘bundan faydalanacağız.’ Erdoğan şunu söylüyor, ‘Katarlılara satış gibi bir durum söz konusu değildir.’ Doğru, çünkü bedava verildi. Bir kuruş bile alınmadı. O yüzden biz ‘tank palet fabrikası peşkeş çekildi’ diyoruz. Dört beş yerde özelleştirme geçiyor, imzaladığı kararnameyi okumamış. Katar sevdası, gözlerini karartıyor. Ethem Sancak, dükkanlardan mal topluyor, yüzde 25 zam koyuyor, bize bunu ödeyeceksiniz diyor. Bana bunu açıklayın. Nerede bu tank. Bunlar, 15 Temmuz şehitlerinin paralarına el koymadılar mı? Beşiktaş’taki terör saldırısında da bağış kampanyası yapıldı, 52 milyon para toplandı. Terörde şehit olan polisin babasına 121 lira bağlandı. Buna doğru diyorsanız görevinizde kalın, doğru değil diyorsanız görevinizden ayrılın.”







‘TIPIŞ TIPIŞ GİDECEKSİNİZ’





Yılbaşından bu yana liranın dolar karşısında yüzde 23,6, euro karşısında yüzde 29,7 değer kaybettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Kim bu hale getirdi? 2018’den ülkenin milli geliri dolar olarak 892 milyar dolardır. Şimdi 736 milyar dolar. İki yılda 156 milyar dolar eridi. Milletin cebinden kim çekip, kime verdi? Milletin burnundan getirdiniz. Göreceksiniz, ilk seçimde tıpış tıpış gideceksiniz. 18 yılda, bütçeden yapılan faiz ödemesi 492 milyar dolar. Her gün 75 milyon faiz ödüyor Türkiye. Ben haramzadelerin bütçesidir derken bunu kastediyorum. ” şeklinde konuştu.