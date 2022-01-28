Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu, imam hatip öğrencisinin evine misafir oldu /28 Ocak 2022 11:08

Kılıçdaroğlu, imam hatip öğrencisinin evine misafir oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine e-posta atarak evine davet eden imam hatip ortaokulu öğrencisinin evine eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu, ziyaret için "Çayları çok lezzetliydi" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pursaklar’daki Saray İmam Hatip Ortaokulu’nda okuyan Beray Naz’ın kendisine attığı e-postadaki davete icabet ederek, evlerine ziyarette bulundu. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Pusat ailesine konuk olan Kılıçdaroğlu, o anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.



CHP lideri, ziyaret için, “Saray İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beray Naz, bana bir e-posta göndererek evine davet etmişti. Eh, bizde davete icabet etmek adettendir. Selvi Hanım’la Pusat Ailesi’ne misafir olduk. Çayları çok lezzetliydi” ifadelerini kullandı.



Videoda Kılıçdaroğlu ailesinin, Pusat ailesi tarafından kalabalık bir halde karşılandığı, çay, kek ve poğaça ikramında bulunduğu görüldü. Ev sahibi Beray Naz, kendi eliyle CHP liderine çay ikam etti.

Kılıçdaroğlu Beray Naz’ı en zorlandığı dersi sorarken “matematik” cevabı üzerine, “Yapmayın, matematiği düzelteceksin” karşılığını verdi.

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