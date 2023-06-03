Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüşmesinin perde arkasını anlattı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu. Seçimler sonrası yaşanan hareketliliğin merak konusu olduğu partide Kılıçdaroğlu, önce Canan Kaftancıoğlu ardından da Ekrem İmamoğlu ile sürpriz bir şekilde görüşmüştü. Kılıçdaroğlu kulisleri heyecanlandıran bu görüşmelerin sebebini anlattı.





İMAMOĞLU VE CANAN KAFTANCIOĞLU İLE GÖRÜŞME



Görüşmelerin rutin olduğunu belirten Kılıçdaroğlu;





"Canan Hanım, İstanbul'daki gelişmeleri aktarmak için ayda bir gelirdi. Ekrem İmamoğlu da büyükşehir belediye başkanımız. O da geliyordu. Dolaysıyla o çerçevede zaman zaman Mansur Yavaş Bey'le de bir araya geliriz. Artılar, eksiler sorun varsa nasıl çözeriz konuşuyoruz. Bunlar olağanüstü olay değil bildiğimiz rutin, sıradan olan gelişmeler bu olağan. Oturup, konuştuk. Ben İstanbul'a gittiğimde orada da beraber oluruz. Onlar belli aralıklarla Ankara'ya gelirler, Ankara'da beraber oluruz. Karşılaştıkları sorunlar varsa onları anlatırlar. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.







